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Updated Сегодня, 10:51

Сергей Тетюхин

«Лучше поиграю в хоккей»: Тетюхин ответил на вопрос о желании вернуться в волейбол

7 июня 2024, 10:51
Фото: vk.com/belogorievolley
Сергей Тетюхин

Олимпийский чемпион Тетюхин рассказал, почему не стал тренером по волейболу

Сергей Тетюхин рассказал в эфире YouTube-канала «Дисциплина», почему не стал тренером и тянет ли его вновь на волейбольную площадку, пишет «Чемпионат».

У олимпийского чемпиона по волейболу, генерального директора ВК «Белогорье» Сергея Тетюхина спросили о желании вернуться на площадку. Легендарный спортсмен ответил, что на площадку его не тянет. Тетюхин отметил, что решение об окончании карьеры он принял сам.

Я вот понял, что я всё, всё отдал волейболу и больше. Хотя на самом деле, возможно, там пару лет ещё мог бы, наверное, со своим отношением. Но я понял, что у меня вот этот огонёк, который всегда горел, начал затухать. <…> Я не могу сказать, что я не люблю волейбол. Но выходить играть — нет, 100% нет, я лучше поеду поиграю в хоккей, для меня это сейчас какая-то такая отдушина.
Сергей Тетюхин

Также спортсмен рассказал, почему отказался от должности главного тренера, когда его звал Геннадий Шипулин. Спортсмен отметил, что у него не было тренерского рвения. Тетюхин рассказал, что его родители — детские тренеры, они «горят детьми, этой работой». Спортсмен отмечает, что такого рвения у него не было.

Я знаю, что многие игроки идут, потому что больше идти некуда. И это тоже неправильно, наверное, если тебе некуда. <…> А когда тебе просто некуда идти, ты идёшь от безысходности тренером, как правило, у 99,9% ничего хорошего из этого не получается.
Сергей Тетюхин
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#Алина Харина#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Сергей Тетюхин#Белгород
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