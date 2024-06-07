«Лучше поиграю в хоккей»: Тетюхин ответил на вопрос о желании вернуться в волейбол

Также спортсмен рассказал, почему отказался от должности главного тренера, когда его звал Геннадий Шипулин. Спортсмен отметил, что у него не было тренерского рвения. Тетюхин рассказал, что его родители — детские тренеры, они «горят детьми, этой работой». Спортсмен отмечает, что такого рвения у него не было.