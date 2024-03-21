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Published Сегодня, 06:58

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Сергей Тетюхин

Жена Тетюхина показала, как муж убирает осколки от снарядов с крыши дома в Белгороде

21 марта 2024, 06:58
Фото: vk.com/belogorievolley
Сергей Тетюхин

Олимпийский чемпион убирает осколки от снарядов с крыши дома в Белгороде

Супруга спортсмена поделилась фотографиям в своих социальных сетях. Кроме того, сын легендарного спортсмена — Павел Тетюхин — рассказал, как переживает из-за непрекращающихся обстрелов Белгорода.

Наталья Тетюхина, жена олимпийского чемпиона по волейболу Сергея Тетюхина, опубликовала в социальных сетях фото, на которых её супруг убирает осколки от сбитых снарядов. Отметим, что город уже неделю ежедневно обстреливают ВСУ. Есть погибшие и раненые.

Ранее сын Тетюхина Павел высказался о ситуации, которая происходит в Белгороде. В интервью изданию «Спорт БИЗНЕС Online» капитан волейбольного клуба «Белогорье» заявил, что удары по Белгороду разбивают ему сердце. Волейболист сильно переживает из-за происходящего в городе.

«Это мой родной город, там много близких мне людей. Жителям Белгорода сейчас непросто, им страшно и лично для меня это трагедия. Постоянная работа ПВО, отдалённый грохот уже стали для белгородцев нормальным явлением, но не хочется, чтобы таким же нормальным явлением становились взрывы в городе. Очень надеюсь, что будет сделано всё, чтобы такое не повторялось», — цитирует спортсмена издание.

Олимпийский чемпион убирает осколки от снарядовОлимпийский чемпион убирает осколки от снарядов
Олимпийский чемпион убирает осколки от снарядов
Фото: страница Натальи Тетюхиной в соцсети
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