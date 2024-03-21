Жена Тетюхина показала, как муж убирает осколки от снарядов с крыши дома в Белгороде

«Это мой родной город, там много близких мне людей. Жителям Белгорода сейчас непросто, им страшно и лично для меня это трагедия. Постоянная работа ПВО, отдалённый грохот уже стали для белгородцев нормальным явлением, но не хочется, чтобы таким же нормальным явлением становились взрывы в городе. Очень надеюсь, что будет сделано всё, чтобы такое не повторялось», — цитирует спортсмена издание.