Все переживают: Тетюхин поделился впечатлениями от акции поддержки Белгорода на ВДНХ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
На базе ВДНХ проходит выставка «Россия», где запустили акцию «Белгород, наши сердца — с вами». Гости, пришедшие на выставку, могут поддержать белгородцев своими посланиями на открытках в форме сердца, а также поддержать пострадавших и раненых пожертвованиями, которые направят на оплату лечения и реабилитации белгородцев.
На выставке также присутствовал Сергей Тетюхин, житель Белгорода, Олимпийский чемпион по волейболу и тренер ВК «Белогорье». Мужчина поделился с журналистами «Белгород-медиа» своими эмоциями и мыслями, которые описывают происходящие события в Белгороде и Белгородской области.
«Сегодня переживают не только жители Белгородской области, все переживают, переживает вся страна. Равнодушия, как такового, нет. Надеюсь, белгородцы почувствовали поддержку. Потому что русская душа, знаете же. В такие моменты мы умеем объединяться. Белгородцы по себе знают, что происходит в реальности», — поделился Тетюхин.
Как рассказал спортсмен, люди, которые встречают белгородцев в первый раз, хоть и не знают человека, всё равно спрашивают, как те переживают происходящие в их родном городе и области события, выражают поддержку и искренне сочувствуют.