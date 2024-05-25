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Published Сегодня, 13:59

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Выставка «Россия» на ВДНХ

Все переживают: Тетюхин поделился впечатлениями от акции поддержки Белгорода на ВДНХ

25 мая 2024, 13:59
Фото: Белгород-медиа
Выставка «Россия» на ВДНХ

Сергей Тетюхин поделился впечатлениями от поддержки Белгорода на выставке в ВДНХ

Сергей Тетюхин, Олимпийский чемпион по волейболу и тренер ВК «Белогорье», выразил надежду на то, что жители Белгородской области ощутили поддержку и объединение всей страны, благодаря акции «Белгород, наши сердца — с вами», которая проходит на выставке «Россия» на ВДНХ,

На базе ВДНХ проходит выставка «Россия», где запустили акцию «Белгород, наши сердца — с вами». Гости, пришедшие на выставку, могут поддержать белгородцев своими посланиями на открытках в форме сердца, а также поддержать пострадавших и раненых пожертвованиями, которые направят на оплату лечения и реабилитации белгородцев.

На выставке также присутствовал Сергей Тетюхин, житель Белгорода, Олимпийский чемпион по волейболу и тренер ВК «Белогорье». Мужчина поделился с журналистами «Белгород-медиа» своими эмоциями и мыслями, которые описывают происходящие события в Белгороде и Белгородской области.

«Сегодня переживают не только жители Белгородской области, все переживают, переживает вся страна. Равнодушия, как такового, нет. Надеюсь, белгородцы почувствовали поддержку. Потому что русская душа, знаете же. В такие моменты мы умеем объединяться. Белгородцы по себе знают, что происходит в реальности», — поделился Тетюхин.
Сергей Тетюхин о Белгороде
Видео: Белгород-медиа

Как рассказал спортсмен, люди, которые встречают белгородцев в первый раз, хоть и не знают человека, всё равно спрашивают, как те переживают происходящие в их родном городе и области события, выражают поддержку и искренне сочувствуют.

На выставке «Россия» на ВДНХ проводят акцию «Белгород, наши сердца — с вами»
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