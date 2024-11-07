«Смотрится диковато»: капитан «Белогорья» Тетюхин — о фото отца, собирающего осколки

Капитан команды Павел Тетюхин рассказал, что в последний раз приезжал в родной Белгород в межсезонье — летом. Тогда он увиделся с семьёй и друзьями, которые не стали никуда перезжать. Но выбор своих близких Тетюхин не одобряет.