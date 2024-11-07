«Смотрится диковато»: капитан «Белогорья» Тетюхин — о фото отца, собирающего осколки

Posted 7 ноября, 12:18
Published 7 ноября, 12:18
Modified 7 ноября, 12:20
Updated 7 ноября, 12:20
Белгородским «львам» пришлось сменить домашний регион из-за повторяющихся обстрелов ВСУ. Выбор пал на площадку в Туле, где теперь и живут волейболисты, подготавливаясь к новым матчам.
Капитан команды Павел Тетюхин рассказал, что в последний раз приезжал в родной Белгород в межсезонье — летом. Тогда он увиделся с семьёй и друзьями, которые не стали никуда перезжать. Но выбор своих близких Тетюхин не одобряет.
«Я пытался свои аргументы привести, почему стоит это делать. В ответ услышал аргументы, почему не стоит. Мы поговорили, услышали друг друга, но, наверное, все остались при своём мнении. Моим главным аргументом была безопасность. Потому что у них переживания как такового нет, а у меня оно, конечно, имеется. Такое ощущение тревоги тяжело описать словами», — отметил капитан клуба.
Недавно отец волейболиста Сергей Тетюхин опубликовал фотографию, где собирает осколки от снарядов с крыши собственного дома, и та завирусилась в интернете. Однако Павел утверждает, что осколки на дом падали и раньше, поэтому удивления от фото он не испытал.
«Конечно, со стороны это всё смотрится диковато. Но это их дом и их решение. Поэтому любое решение, которое я даже не поддерживаю, все равно понимаю и отношусь к нему с уважением», — добавил волейболист.
В Белгороде у Павла Тетюхина осталась квартира, которую он, несмотря на свой уезд, сдавать в аренду не планирует.