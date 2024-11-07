Белгородские «львы» одержали восьмую победу в чемпионате России

Posted 7 ноября, 09:54
Published 7 ноября, 09:54
Modified 7 ноября, 09:56
Updated 7 ноября, 09:56
Белгородские волейболисты одержали восьмую победу в чемпионате Суперлиги. В десятом туре турнира они обыграли команду «Динамо-ЛО» на выезде со счётом 0:3 (18:25, 18:25, 23:25).
Самым результативным игроком матча среди белгородцев стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 16 очков. Отличились также Павел Тетюхин (12 очков) и Александр Мельников (11).
На сегодняшний день после десяти туров «Белогорье» занимает вторую позицию в турнирной таблице с 24 очками. «Динамо-ЛО» же находится на девятом месте с 12 очками.
Следующий матч белгородцы проведут 9 ноября в Туле: их соперником станет новосибирский «Локомотив» в рамках второго четвертьфинала. Также в рамках 11-го тура Суперлиги «Белогорье» встретится с «Локомотивом» в Туле 12 ноября.