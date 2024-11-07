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Posted 7 ноября, 09:54

Published 7 ноября, 09:54

Modified 7 ноября, 09:56

Updated 7 ноября, 09:56

Белгородские «львы» одержали восьмую победу в чемпионате России

Белгородские «львы» одержали восьмую победу в чемпионате России

7 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Волейбол
«Львы» вновь победили в рамках чемпионата Суперлиги. Восьмая победа подряд помогла белгородцам подняться на второе место в турнирной таблице, сообщили в волейбольном клубе.

Белгородские волейболисты одержали восьмую победу в чемпионате Суперлиги. В десятом туре турнира они обыграли команду «Динамо-ЛО» на выезде со счётом 0:3 (18:25, 18:25, 23:25).

Самым результативным игроком матча среди белгородцев стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 16 очков. Отличились также Павел Тетюхин (12 очков) и Александр Мельников (11).

На сегодняшний день после десяти туров «Белогорье» занимает вторую позицию в турнирной таблице с 24 очками. «Динамо-ЛО» же находится на девятом месте с 12 очками.

Следующий матч белгородцы проведут 9 ноября в Туле: их соперником станет новосибирский «Локомотив» в рамках второго четвертьфинала. Также в рамках 11-го тура Суперлиги «Белогорье» встретится с «Локомотивом» в Туле 12 ноября.

Статистика матчаСтатистика матча
Статистика матча. Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
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