Если Трамп победит: что Вашингтон потребует от Москвы после выборов?

Posted 2 ноября, 09:27
Published 2 ноября, 09:27
Modified 2 ноября, 09:29
Updated 2 ноября, 09:29
На посту президента США Дональд Трамп может выдвинуть ряд требований к Москве из-за ситуации с Украиной, сообщил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Скорее всего, американский глава быстро потребует отвести войска, чтобы остановить спецоперацию.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — сказал бывший чиновник.
Трамп рассказывал, что уже якобы угрожал Владимиру Путину ударом по столице России, если остановить боевые действия не получится.
«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чёртовой Москвы», — приводит слова Трампа иностранная пресса.