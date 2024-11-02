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Posted 2 ноября, 09:27

Published 2 ноября, 09:27

Modified 2 ноября, 09:29

Updated 2 ноября, 09:29

Дональд Трамп

Если Трамп победит: что Вашингтон потребует от Москвы после выборов?

2 ноября 2024, 09:27
Фото: Evan Vucci. AP Photo. Дональд Трамп
Сюжет
Спецоперация
Скоро станет известно, кто станет новым президентом Соединённых Штатов. А пока мы предполагаем, как разные исходы отразятся на отношениях России и Америки. О возможных требованиях Дональда Трампа к Москве в случае победы рассказали журналисты УтроNews.

На посту президента США Дональд Трамп может выдвинуть ряд требований к Москве из-за ситуации с Украиной, сообщил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Скорее всего, американский глава быстро потребует отвести войска, чтобы остановить спецоперацию.

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — сказал бывший чиновник.

Трамп рассказывал, что уже якобы угрожал Владимиру Путину ударом по столице России, если остановить боевые действия не получится.

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чёртовой Москвы», — приводит слова Трампа иностранная пресса.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Владимир Путин#Москва#Украина#Дональд Трамп#Спецоперация#Боевые действия#СВО#Вашингтон#Отношения России и США
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