Белгородские «львы» вновь победили «Газпром-Югру», но не всё прошло гладко

Волейбольный клуб «Белогорье» встретился на домашнем поле в Туле с командой «Газпром-Югра». Матч состоялся в рамках PARI Суперлиги и закончился со счётом 3:1 в пользу белгородцев (25:18, 25:23, 21:25, 25:14). Эта победа над «Газпром-Югрой» стала девятой в суперлиге.