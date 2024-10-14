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Posted 14 октября, 08:05

Published 14 октября, 08:05

Modified 14 октября, 12:49

Updated 14 октября, 12:49

Фото с матча

Белгородские «львы» вновь победили «Газпром-Югру», но не всё прошло гладко

14 октября 2024, 08:05
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Фото с матча

«Белогорье» победило «Газпром-Югру» в PARI Суперлиге

Сюжет
Волейбол
Белгородские волейболисты выиграли очередную игру в Суперлиге, однако матч прошёл не так хорошо, как рассчитывал тренер. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» встретился на домашнем поле в Туле с командой «Газпром-Югра». Матч состоялся в рамках PARI Суперлиги и закончился со счётом 3:1 в пользу белгородцев (25:18, 25:23, 21:25, 25:14). Эта победа над «Газпром-Югрой» стала девятой в суперлиге.

Самыми результативными игроками стали Цзинъинь Чжан — 15 очков, Павел Тетюхин — 13 очков и Мохамел Аль Хачдади — 12 очков.

Главный тренер «львов» Александр Волков отметил, что сыграть можно было лучше.

«Не могу сказать, что игра получилась тяжёлая и сильно нервная. К некоторым игрокам, которые выходили, есть определённые вопросы. Но это наша внутренняя кухня, будем разбираться после выходного. Недонастроя не было, просто что-то не получалось, мы тоже, может быть, сейчас мы не в своих лучших кондициях, продолжаем сыгрываться. Не могу сказать, что мы провалились, мы играли хорошо, к команде в целом вопросов нет. Самое важное, что сегодня взяли три очка. Остальное можно поправить», — прокомментировал игру Волков.
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