Белгородские «львы» вновь победили «Газпром-Югру», но не всё прошло гладко

Posted 14 октября, 08:05
Published 14 октября, 08:05
Modified 14 октября, 12:49
Updated 14 октября, 12:49
Волейбольный клуб «Белогорье» встретился на домашнем поле в Туле с командой «Газпром-Югра». Матч состоялся в рамках PARI Суперлиги и закончился со счётом 3:1 в пользу белгородцев (25:18, 25:23, 21:25, 25:14). Эта победа над «Газпром-Югрой» стала девятой в суперлиге.
Самыми результативными игроками стали Цзинъинь Чжан — 15 очков, Павел Тетюхин — 13 очков и Мохамел Аль Хачдади — 12 очков.
Главный тренер «львов» Александр Волков отметил, что сыграть можно было лучше.
«Не могу сказать, что игра получилась тяжёлая и сильно нервная. К некоторым игрокам, которые выходили, есть определённые вопросы. Но это наша внутренняя кухня, будем разбираться после выходного. Недонастроя не было, просто что-то не получалось, мы тоже, может быть, сейчас мы не в своих лучших кондициях, продолжаем сыгрываться. Не могу сказать, что мы провалились, мы играли хорошо, к команде в целом вопросов нет. Самое важное, что сегодня взяли три очка. Остальное можно поправить», — прокомментировал игру Волков.