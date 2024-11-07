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Posted 7 ноября, 08:30

Published 7 ноября, 08:30

Modified 7 ноября, 08:32

Updated 7 ноября, 08:32

Дональд Трамп

Победа Дональда Трампа на выборах может сказаться на рынке «крипты» в РФ?

7 ноября 2024, 08:30
Фото: «РБК». Дональд Трамп
Сюжет
Санкции
Новым президентом США станет Дональд Трамп. На фоне этих новостей курс биткоина вырос до 74 тысяч долларов. В случае своей победы Трамп пообещал поддержать криптофонды. Зачем и как это скажется на российском рынке криптовалюты? Сообщают «Новые известия».

В своей предвыборной компании Трамп сделал упор на экономике, а не на политике, говорит руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина. Его обещания воодушевили рынки, чего не скажешь о реакции долговых ценных бумаг.

Активно в стране начали продвигать криптовалюту. Биткоин преодолел исторический максимум, превысив стоимость в 75 тысяч долларов. Скорее всего, это ненадолго, но Трамп надеется за счёт «крипты» закрыть госдолг США, который на данный момент составляет 35 трлн долларов.

Сколько именно средств правительство держит в электронной валюте — неизвестно, но аналитики портала Cryptorank предполагают, что на балансе может быть более чем 200 тысяч биткоинов. Чтобы план Трампа удался, биткоин должен вырасти в цене до 180 млн долларов. Ситуация, считает Главина, абсурдная.

На развитие крипторынка в России победа Трампа вряд ли скажется, сейчас в РФ сделают ставку на цифровой рубль и валюты БРИКС для обхода санкций.

В России зафиксирован повышенный интерес к крипторынкам
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#Валерия Колесникова#Экономика#Санкции#Россия#Госдолг#Дональд Трамп#Криптовалюта#Биткоин#Цифровой рубль
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