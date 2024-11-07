Победа Дональда Трампа на выборах может сказаться на рынке «крипты» в РФ?

Сколько именно средств правительство держит в электронной валюте — неизвестно, но аналитики портала Cryptorank предполагают, что на балансе может быть более чем 200 тысяч биткоинов. Чтобы план Трампа удался, биткоин должен вырасти в цене до 180 млн долларов. Ситуация, считает Главина, абсурдная.