Победа Дональда Трампа на выборах может сказаться на рынке «крипты» в РФ?

Posted 7 ноября, 08:30
Published 7 ноября, 08:30
Modified 7 ноября, 08:32
Updated 7 ноября, 08:32
В своей предвыборной компании Трамп сделал упор на экономике, а не на политике, говорит руководитель программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина. Его обещания воодушевили рынки, чего не скажешь о реакции долговых ценных бумаг.
Активно в стране начали продвигать криптовалюту. Биткоин преодолел исторический максимум, превысив стоимость в 75 тысяч долларов. Скорее всего, это ненадолго, но Трамп надеется за счёт «крипты» закрыть госдолг США, который на данный момент составляет 35 трлн долларов.
Сколько именно средств правительство держит в электронной валюте — неизвестно, но аналитики портала Cryptorank предполагают, что на балансе может быть более чем 200 тысяч биткоинов. Чтобы план Трампа удался, биткоин должен вырасти в цене до 180 млн долларов. Ситуация, считает Главина, абсурдная.
На развитие крипторынка в России победа Трампа вряд ли скажется, сейчас в РФ сделают ставку на цифровой рубль и валюты БРИКС для обхода санкций.