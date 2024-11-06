bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 12:12

Published 6 ноября, 12:12

Modified 6 ноября, 12:14

Updated 6 ноября, 12:14

День Победы не задался: мужчина за неделю избил одного приятеля и застрелил второго

День Победы не задался: мужчина за неделю избил одного приятеля и застрелил второго

6 ноября 2024, 12:12
Фото: Станислав Шемелов. 1MI.
Сюжет
Убийство
Следователи по Борисовскому району собрали доказательства по трём уголовным делам на местного жителя. Его обвиняют в убийстве, избиении и пьяном вождении без прав. Все эпизоды произошли с 9 по 15 мая 2024 года. Суд назначил ему серьёзное наказание.

Серия происшествий началась 9 мая. Тогда осужденный поругался с другим местным жителем и избил его. Вред здоровью потерпевшего оценили как средней степени тяжести.

Через три дня, 12 мая, пьяного мужчину задержали сотрудники ГАИ. Он был за рулём мопеда мало того, что в состоянии алкогольного опьянения, так ещё и без прав — их у нарушителя забрали. По какой причине — не уточняется.

Ещё через три дня, уже 15 мая, белгородец решил забрать у своего знакомого охотничье ружьё. Приехал для этого к нему домой в село Красный Куток. Товарищ отдавать оружие отказался, но гость выхватил его и выстрелил хозяину дома в голову. Последний скончался на месте.

Мужчину обвинили в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью и пьяном вождении (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ соответственно). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Обломок двери и тушка курицы: чем белгородцы избивают родных и близких?
Узнать подробнее
Читайте также:
Заведующая белгородского детсада получила сотни тысяч зарплаты за «мёртвых душ»Подожгла квартиру из-за обиды и ушла: белгородку обвиняют в двойном убийствеБелгородец отправится в колонию за найденную в его машине гранату
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Борисовский район#Суд#Оружие#Нападение#Пьяное вождение#Избиение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика