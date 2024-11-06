День Победы не задался: мужчина за неделю избил одного приятеля и застрелил второго

Posted 6 ноября, 12:12
Published 6 ноября, 12:12
Modified 6 ноября, 12:14
Updated 6 ноября, 12:14
Серия происшествий началась 9 мая. Тогда осужденный поругался с другим местным жителем и избил его. Вред здоровью потерпевшего оценили как средней степени тяжести.
Через три дня, 12 мая, пьяного мужчину задержали сотрудники ГАИ. Он был за рулём мопеда мало того, что в состоянии алкогольного опьянения, так ещё и без прав — их у нарушителя забрали. По какой причине — не уточняется.
Ещё через три дня, уже 15 мая, белгородец решил забрать у своего знакомого охотничье ружьё. Приехал для этого к нему домой в село Красный Куток. Товарищ отдавать оружие отказался, но гость выхватил его и выстрелил хозяину дома в голову. Последний скончался на месте.
Мужчину обвинили в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью и пьяном вождении (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ соответственно). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.