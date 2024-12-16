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Posted 16 декабря, 09:18

Published 16 декабря, 09:18

Modified 16 декабря, 09:18

Updated 16 декабря, 09:18

Михаил Селюков

Белгородец переехал из Алтайского края в Воронеж, чтобы возглавить местный СК

16 декабря 2024, 09:18
Фото: Следственный комитет Томской области. Михаил Селюков

Бывший замруководителя белгородского СК станет во главе воронежского ведомства

Сюжет
Назначение
Соответствующий указ о назначении уже подписан президентом. Ранее Михаил Селюков был первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, а до этого работал в отделении родного региона.

Новости о том, что Михаил Селюков может пойти на повышение в Воронежской области, появились ещё в октябре.

Селюков родился в Белгороде, учился в НИУ «БелГУ». До 2007 года работал в белгородской прокуратуре, а потом до 2022 служил на разных должностях в региональном СУ СК. Занимал пост заместителя руководителя следственного управления.

С марта 2022 года по июнь 2023 года успел поработать в Томской области, в затем по декабрь 2024 — в Алтайском крае.

Экс-замруководителя белгородского следкома может пойти на повышение в Воронеже
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#Валерия Колесникова#Общество#Воронеж#Следственный комитет#Назначение#Черноземье#Белгород#Михаил Селюков
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