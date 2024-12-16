Белгородец переехал из Алтайского края в Воронеж, чтобы возглавить местный СК

Posted 16 декабря, 09:18
Published 16 декабря, 09:18
Modified 16 декабря, 09:18
Updated 16 декабря, 09:18
Новости о том, что Михаил Селюков может пойти на повышение в Воронежской области, появились ещё в октябре.
Селюков родился в Белгороде, учился в НИУ «БелГУ». До 2007 года работал в белгородской прокуратуре, а потом до 2022 служил на разных должностях в региональном СУ СК. Занимал пост заместителя руководителя следственного управления.
С марта 2022 года по июнь 2023 года успел поработать в Томской области, в затем по декабрь 2024 — в Алтайском крае.