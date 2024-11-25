bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 15:08

Published 25 ноября, 15:08

Modified 25 ноября, 15:08

Updated 25 ноября, 15:08

В сгоревшем доме в Старом Осколе погиб 51-летний мужчина

Кто-то «помог»? Следователи проверяют версию о поджоге дома, где погиб белгородец

25 ноября 2024, 15:08
Фото: 1MI. В сгоревшем доме в Старом Осколе погиб 51-летний мужчина

СК проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в Старом Осколе

Сюжет
Пожар
Старооскольский Следком проводит проверку по факту гибели в пожаре 51-летнего местного жителя. Предположительно, причиной возгорания мог стать поджог. Что известно на данный момент?

Трагедия произошла 23 ноября на улице Солнечной. В результате пожара был полностью уничтожен дом. Когда пожарные потушили огонь, внутри здания обнаружили тело его владельца. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Это не единственный пожар, который произошёл тем днём. В региональном МЧС рассказали подробности других происшествий. К счастью, в этих случаях никто не пострадал.

Возможно, поджог: в МЧС рассказали о трагедии в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
За неделю в Белгородской области погибли три человека, один пострадал. В чём дело?Дрон влетел в квартиру белгородца, из-за второго БПЛА там же произошёл пожарЗа день при пожарах в Белгородской области погибла женщина, пострадал мужчина
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Поджог#Новости Старого Оскола#Погиб#Белгород#Следком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика