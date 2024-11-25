Кто-то «помог»? Следователи проверяют версию о поджоге дома, где погиб белгородец

Posted 25 ноября, 15:08
Published 25 ноября, 15:08
Modified 25 ноября, 15:08
Updated 25 ноября, 15:08
Трагедия произошла 23 ноября на улице Солнечной. В результате пожара был полностью уничтожен дом. Когда пожарные потушили огонь, внутри здания обнаружили тело его владельца. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.
Это не единственный пожар, который произошёл тем днём. В региональном МЧС рассказали подробности других происшествий. К счастью, в этих случаях никто не пострадал.