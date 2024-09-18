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Posted 18 сентября, 15:30

Published 18 сентября, 15:30

Modified 18 сентября, 15:30

Updated 18 сентября, 15:30

Дела о военкоре Коробове в СК нет, а экс-чиновница Шинкарук говорит о «подставе»

Дела о военкоре Коробове в СК нет, а экс-чиновница Шинкарук говорит о «подставе»

18 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородская область весь день была под атаками ВСУ. Пострадали девять мирных жителей, большая часть из них сейчас находится в больницах. Стало известно, что в региональном СК нет производства по делу о «покушении» на военкора ГТРК Александра Коробова, а защита Шинкарук представила свою версию.

Девять человек ранены

Утром в среду, 18 сентября, в Шебекино дрон ВСУ атаковал служебный автобус. Пострадали шесть человек. Четверых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода сразу, ещё две женщины обратились за медицинской помощью спустя время.

Два мирных жителя пострадали сегодня при обстреле шебекинского Мурома. В селе повреждены храм, частные дома, гараж.

Днём в Шебекинском округе также пострадал водитель грузовика. Транспорт был на работе в полях, когда его атаковал беспилотник. У пострадавшего множественные осколочные ранения, его доставили в больницу на попутке.

Дроны атаковали грузовик и легковушку в Белгородской области, один из водителей ранен
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В Следкоме не занимаются делом журналиста ГТРК

В Следственном комитете заявили, что у них нет в производстве дел, связанных с журналистом Александром Коробовым. Ранее в ГУР сообщили, что на военкора якобы организовали покушение. Сейчас журналист проходит лечение в московской больнице.

Старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Максимова сообщила, что делом могут заниматься не только следователи СК России.

«В производстве регионального управления уголовного дела нет. В соответствии с действующим законодательством расследованием уголовных дел в РФ занимаются следователи не только органов СК России», — прокомментировала Максимова.
Белгородский СК не расследует дело, связанное с военкором ГТРК Коробовым
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Новые подробности дела экс-чиновницы

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук заявила, что не была в курсе того, что помогает в организации теракта.

По словам её адвоката, Шинкарук действительно участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, из которых семь тысяч забрала себе в качестве процента. Но она никогда не прикасалась к взрывным устройствам или их компонентам и никому их не передавала, утверждает адвокат.

Защитник считает, что Шинкарук подставил бывший муж — Евгений Кисель. Похожей версии придерживается защита Александра Холодкова — сообщника Виктории. Он получил от Киселя 500 тысяч рублей.

Шинкарук и Холодкова обвиняют в пособничестве террористическому сообществу — передаче денежных средств Вооружённым силам Украины для осуществления теракта. Дело Киселя выделили в отдельное производство, он сейчас находится на территории Украины.

Адвокат экс-чиновницы: Шинкарук не думала, что деньги связаны с подготовкой теракта
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