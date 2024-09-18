Дела о военкоре Коробове в СК нет, а экс-чиновница Шинкарук говорит о «подставе»

Posted 18 сентября, 15:30
Published 18 сентября, 15:30
Modified 18 сентября, 15:30
Updated 18 сентября, 15:30
Утром в среду, 18 сентября, в Шебекино дрон ВСУ атаковал служебный автобус. Пострадали шесть человек. Четверых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода сразу, ещё две женщины обратились за медицинской помощью спустя время.
Два мирных жителя пострадали сегодня при обстреле шебекинского Мурома. В селе повреждены храм, частные дома, гараж.
Днём в Шебекинском округе также пострадал водитель грузовика. Транспорт был на работе в полях, когда его атаковал беспилотник. У пострадавшего множественные осколочные ранения, его доставили в больницу на попутке.
В Следственном комитете заявили, что у них нет в производстве дел, связанных с журналистом Александром Коробовым. Ранее в ГУР сообщили, что на военкора якобы организовали покушение. Сейчас журналист проходит лечение в московской больнице.
Старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Максимова сообщила, что делом могут заниматься не только следователи СК России.
«В производстве регионального управления уголовного дела нет. В соответствии с действующим законодательством расследованием уголовных дел в РФ занимаются следователи не только органов СК России», — прокомментировала Максимова.
Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук заявила, что не была в курсе того, что помогает в организации теракта.
По словам её адвоката, Шинкарук действительно участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, из которых семь тысяч забрала себе в качестве процента. Но она никогда не прикасалась к взрывным устройствам или их компонентам и никому их не передавала, утверждает адвокат.
Защитник считает, что Шинкарук подставил бывший муж — Евгений Кисель. Похожей версии придерживается защита Александра Холодкова — сообщника Виктории. Он получил от Киселя 500 тысяч рублей.
Шинкарук и Холодкова обвиняют в пособничестве террористическому сообществу — передаче денежных средств Вооружённым силам Украины для осуществления теракта. Дело Киселя выделили в отдельное производство, он сейчас находится на территории Украины.