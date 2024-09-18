Дела о военкоре Коробове в СК нет, а экс-чиновница Шинкарук говорит о «подставе»

По словам её адвоката, Шинкарук действительно участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, из которых семь тысяч забрала себе в качестве процента. Но она никогда не прикасалась к взрывным устройствам или их компонентам и никому их не передавала, утверждает адвокат.