Экс-замруководителя белгородского следкома может пойти на повышение в Воронеже

Posted 7 октября, 10:05
Published 7 октября, 10:05
Modified 7 октября, 10:05
Updated 7 октября, 10:05
Полковник юстиции Михаил Селюков, возможно, займёт должность руководителя воронежского следственного управления Следственного комитета. Это место стало вакантным после ухода на пенсию Кирилла Левита.
Пока нет официальной информации о новой кандидатуре или указа об уходе бывшего главы. Однако в местном управлении СК подтвердили отставку Левита.
До 2007 года Михаил Селюков работал в прокуратуре Белгородской области, а до 2022 года занимал различные должности в региональном СУ СК. Он имеет четыре высших образования, в том числе по специальности «юриспруденция», и является кандидатом юридических наук.
Из родной Белгородской области Селюков перешёл на должность заместителя руководителя томского СК. В июне 2023 года был назначен на должность первого заместителя руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю, где продолжает работать по сей день.