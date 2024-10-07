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Posted 7 октября, 10:05

Published 7 октября, 10:05

Modified 7 октября, 10:05

Updated 7 октября, 10:05

Михаил Селюков

Экс-замруководителя белгородского следкома может пойти на повышение в Воронеже

7 октября 2024, 10:05
Фото: Следственный комитет Томской области
Михаил Селюков

Уроженец Белгорода Михаил Селюков может возглавить воронежский СК

Сюжет
Назначение
В Воронежской области ожидают нового главу регионального Следственного комитета. Место Кирилла Левита, ушедшего на пенсию, вероятно, займёт полковник юстиции Михаил Селюков, сообщают «Воронежские новости». Ранее он работал в белгородском отделении.

Полковник юстиции Михаил Селюков, возможно, займёт должность руководителя воронежского следственного управления Следственного комитета. Это место стало вакантным после ухода на пенсию Кирилла Левита.

Пока нет официальной информации о новой кандидатуре или указа об уходе бывшего главы. Однако в местном управлении СК подтвердили отставку Левита.

До 2007 года Михаил Селюков работал в прокуратуре Белгородской области, а до 2022 года занимал различные должности в региональном СУ СК. Он имеет четыре высших образования, в том числе по специальности «юриспруденция», и является кандидатом юридических наук.

Из родной Белгородской области Селюков перешёл на должность заместителя руководителя томского СК. В июне 2023 года был назначен на должность первого заместителя руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю, где продолжает работать по сей день.

Замруководителя белгородского следкома ушёл на ту же должность в Томской области
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