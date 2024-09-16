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Posted 16 сентября, 14:48

Published 16 сентября, 14:48

Modified 16 сентября, 14:48

Updated 16 сентября, 14:48

Алексей Швед

Двое не были наказаны? Новый виток в деле об избиении белгородского баскетболиста

16 сентября 2024, 14:48
Фото: cskabasket.ru
Алексей Швед

Глава СКР запросил доклад о расследовании дела об избиении баскетболиста Шведа

Сюжет
Уголовное дело
Глава Следкома заинтересовался историей об избиении уроженца Белгородской области — баскетболиста Алексея Шведа. Дело получило развитие после сообщения в СМИ о том, что двое из нападавших избежали наказания.

Глава Следственного комитета России запросил доклад о результатах расследования уголовного дела по факту избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве.

Дело получило новый виток после того, как в эфире одной федеральной программы вышел сюжет, в котором говорилось, что двум из трёх нападавших удалось избежать наказания.

Алексей Швед — уроженец Белгорода. На него напали неизвестные в начале мая 2023 года, когда Швед выходил из ресторана. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и попал в больницу.

Троих нападавших задержали через пару дней. Против них возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Уже состоялось несколько заседаний по данному делу. Один из нападавших признал свою вину, но слушания отложили из-за отсутствия потерпевшего и свидетелей. В этот момент Швед выступал на чемпионате Китая.

В Москве проходят слушания по делу об избитом белгородском баскетболисте
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