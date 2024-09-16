Двое не были наказаны? Новый виток в деле об избиении белгородского баскетболиста

Posted 16 сентября, 14:48
Published 16 сентября, 14:48
Modified 16 сентября, 14:48
Updated 16 сентября, 14:48
Глава Следственного комитета России запросил доклад о результатах расследования уголовного дела по факту избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве.
Дело получило новый виток после того, как в эфире одной федеральной программы вышел сюжет, в котором говорилось, что двум из трёх нападавших удалось избежать наказания.
Алексей Швед — уроженец Белгорода. На него напали неизвестные в начале мая 2023 года, когда Швед выходил из ресторана. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и попал в больницу.
Троих нападавших задержали через пару дней. Против них возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Уже состоялось несколько заседаний по данному делу. Один из нападавших признал свою вину, но слушания отложили из-за отсутствия потерпевшего и свидетелей. В этот момент Швед выступал на чемпионате Китая.