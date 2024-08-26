Правила не писаны? Белгородка на воронежском авто припарковалась прямо на велодорожке

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Сегодня, 26 августа, на новой набережной белгородцы заметили припаркованную на велодорожке машину с воронежскими номерами. Почему автомобиль там оказался, неизвестно, поэтому редакция Бел.Ру решила чуть подробнее узнать о хозяине машины.
Оказалось, что, несмотря на воронежские номера, машина принадлежит белгородке. Авто зарегистрировано на 35-летнюю женщину с инициалами Р. Ю. Н. Если верить её соцсетям, она является выпускницей Белгородского юридического института.
При этом по страховке управлять машиной могут сразу четыре человека. Кто именно из них был в этот момент за рулём, непонятно.
Более никаких данных редакции выяснить не удалось. Ровно как и то, почему и как автомобиль оказался на велодорожке, учитывая, что рядом с ней расположены пешеходный переход и газон.