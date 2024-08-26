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Published Сегодня, 18:31

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Updated Сегодня, 18:33

Хозяйкой припаркованной на велодорожке воронежской машины оказалась белгородка

Правила не писаны? Белгородка на воронежском авто припарковалась прямо на велодорожке

26 августа 2024, 18:31
Фото: 1MI

Хозяйкой припаркованной на велодорожке воронежской машины оказалась белгородка

Припаркованную на велодорожке машину заметил белгородец, пока катался на велосипеде. Хоть на автомобиле и виднеются воронежские номера, он, судя по всему, принадлежит белгородке. Подробности узнала редакция Бел.Ру.

Сегодня, 26 августа, на новой набережной белгородцы заметили припаркованную на велодорожке машину с воронежскими номерами. Почему автомобиль там оказался, неизвестно, поэтому редакция Бел.Ру решила чуть подробнее узнать о хозяине машины.

Оказалось, что, несмотря на воронежские номера, машина принадлежит белгородке. Авто зарегистрировано на 35-летнюю женщину с инициалами Р. Ю. Н. Если верить её соцсетям, она является выпускницей Белгородского юридического института.

При этом по страховке управлять машиной могут сразу четыре человека. Кто именно из них был в этот момент за рулём, непонятно.

Более никаких данных редакции выяснить не удалось. Ровно как и то, почему и как автомобиль оказался на велодорожке, учитывая, что рядом с ней расположены пешеходный переход и газон.

Припаркованная на велодорожке машина
Видео: Telegram-канал «Белгородский канал»
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