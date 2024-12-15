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Posted 15 декабря, 12:12

Published 15 декабря, 12:12

Modified 15 декабря, 12:14

Updated 15 декабря, 12:14

Снегопадом и сильным ветром начнётся для белгородцев новая рабочая неделя

Снегопадом и сильным ветром начнётся для белгородцев новая рабочая неделя

15 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В понедельник, 16 декабря, в Белгородской области заметно ухудшатся погодные условия. Ожидается сильный ветер и снегопад. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Завтра, 16 декабря, на территории Белгородской области установится облачная погода. Ночью выпадет умеренный снег, а днём он смешается с мокрым снегом. В некоторых районах может пойти дождь.

Ветер юго-западной четверти в тёмное время суток не превысит 5-10 м/с, а в светлое достигнет 15-20 м/с.

В ночь на понедельник столбик термометра в регионе опустится до -5…0 °С. Днём температура составит от -2 °С до +3 °С.

В Белгороде в тёмное время суток ожидается -2 °С, а в светлое -1 °С.

Добавим, что со вторника по четверг включительно в Белгороде ожидаются осадки в виде снега и дождя, а температура будет колебаться от +2 до +4 °С.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Туман#Погода#Сильный ветер#Снег#Белгород
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