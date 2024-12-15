Снегопадом и сильным ветром начнётся для белгородцев новая рабочая неделя

Posted 15 декабря, 12:12
Published 15 декабря, 12:12
Modified 15 декабря, 12:14
Updated 15 декабря, 12:14
Завтра, 16 декабря, на территории Белгородской области установится облачная погода. Ночью выпадет умеренный снег, а днём он смешается с мокрым снегом. В некоторых районах может пойти дождь.
Ветер юго-западной четверти в тёмное время суток не превысит 5-10 м/с, а в светлое достигнет 15-20 м/с.
В ночь на понедельник столбик термометра в регионе опустится до -5…0 °С. Днём температура составит от -2 °С до +3 °С.
В Белгороде в тёмное время суток ожидается -2 °С, а в светлое -1 °С.
Добавим, что со вторника по четверг включительно в Белгороде ожидаются осадки в виде снега и дождя, а температура будет колебаться от +2 до +4 °С.