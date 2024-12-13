Где следить за уборкой улиц от снега в Белгороде и куда жаловаться?

Posted 13 декабря, 07:01
Published 13 декабря, 07:01
Modified 13 декабря, 07:01
Updated 13 декабря, 07:01
Данный сервис на тот момент существовал только в Белгородской области. Он позволяет видеть, где прямо сейчас находится и как работает снегоуборочная техника.
На карте видны местоположение, число машин в работе и количество уже очищенных километров дорог.
Всего сервис позволяет отследить 922 единицы техники. Для этого они оснащены специальными системами навигации.
О том, за какое количество времени должен быть убран снег с дорог и куда жаловаться, если этого так и не сделали, мы писали в этом материале.