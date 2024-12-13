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Posted 13 декабря, 07:01

Published 13 декабря, 07:01

Modified 13 декабря, 07:01

Updated 13 декабря, 07:01

На улицы Белгорода вышла снегоуборочная техника

Где следить за уборкой улиц от снега в Белгороде и куда жаловаться?

13 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI. На улицы Белгорода вышла снегоуборочная техника

В Белгородской области вновь работает карта по контролю за уборкой снега

Сюжет
Новости Белгорода
Два года назад в регионе запустили сервис, который позволяет жителям самим отслеживать качество уборки дорог зимой от снега. Так люди могут при необходимости проинформировать власти о том, где они «недоработали». А куда тогда потом жаловаться?

Данный сервис на тот момент существовал только в Белгородской области. Он позволяет видеть, где прямо сейчас находится и как работает снегоуборочная техника.

На карте видны местоположение, число машин в работе и количество уже очищенных километров дорог.

Всего сервис позволяет отследить 922 единицы техники. Для этого они оснащены специальными системами навигации.

О том, за какое количество времени должен быть убран снег с дорог и куда жаловаться, если этого так и не сделали, мы писали в этом материале.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Снег#Сервис#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Уборка дорог
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