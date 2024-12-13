Где следить за уборкой улиц от снега в Белгороде и куда жаловаться?

В Белгородской области вновь работает карта по контролю за уборкой снега

Сюжет Новости Белгорода

Два года назад в регионе запустили сервис, который позволяет жителям самим отслеживать качество уборки дорог зимой от снега. Так люди могут при необходимости проинформировать власти о том, где они «недоработали». А куда тогда потом жаловаться?