За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 28 боеприпасами и десятью беспилотниками

Posted 14 декабря, 07:11
Published 14 декабря, 07:11
Modified 14 декабря, 08:02
Updated 14 декабря, 08:02
В Белгородском районе целями стали Красная Нива и Салтыково. В результате прилёта пять артиллерийских снарядов и атак двух беспилотников был повреждён один частный дом.
Цаповку в Борисовском районе обстреляли шестью боеприпасами. Там же в Грузском FPV-дрон подорвал машину, водителя с ранениями отправили в больницу.
Десять боеприпасов прилетело по Горьковскому, Порозу и Почаево в Грайворонском округе. До Губкинского округа долетел беспилотник самолётного типа, его сбил расчёт ПВО.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовку и Теребрено атаковали пятью беспилотниками. Повреждения получили гараж и три автомобиля.
Семь снарядов и беспилотник выпустили по Шебекино и соседним Середе, Балкам и Марьино. Пострадали три частных дома и линия электроснабжения.