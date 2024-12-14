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Posted 14 декабря, 07:11

Published 14 декабря, 07:11

Modified 14 декабря, 08:02

Updated 14 декабря, 08:02

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 28 боеприпасами и десятью беспилотниками

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 28 боеприпасами и десятью беспилотниками

14 декабря 2024, 07:11
Фото: bel.ru.
Сюжет
Приграничье
Был ранен один мирный житель. Подробности о последствиях обстрелов рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе целями стали Красная Нива и Салтыково. В результате прилёта пять артиллерийских снарядов и атак двух беспилотников был повреждён один частный дом.

Цаповку в Борисовском районе обстреляли шестью боеприпасами. Там же в Грузском FPV-дрон подорвал машину, водителя с ранениями отправили в больницу.

Десять боеприпасов прилетело по Горьковскому, Порозу и Почаево в Грайворонском округе. До Губкинского округа долетел беспилотник самолётного типа, его сбил расчёт ПВО.

В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовку и Теребрено атаковали пятью беспилотниками. Повреждения получили гараж и три автомобиля.

Семь снарядов и беспилотник выпустили по Шебекино и соседним Середе, Балкам и Марьино. Пострадали три частных дома и линия электроснабжения.

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