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Posted 10 декабря, 07:23

Published 10 декабря, 07:23

Modified 10 декабря, 07:25

Updated 10 декабря, 07:25

Беспилотник атаковал МКД в белгородском Шебекино

Ранены трое, повреждены дома и авто: что произошло в Белгородской области?

10 декабря 2024, 07:23
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Беспилотник атаковал МКД в белгородском Шебекино

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, есть раненые

Сюжет
Обстрел
Приграничье снова было под ударом. Больше всего разрушений выявили в Шебекинском округе. Пострадавшие есть при атаке на авто в Валуйском округе. Что ещё известно о последствиях, рассказали в оперштабе.

9 декабря ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области. Всего по региону за день выпущено 44 боеприпаса и 20 беспилотников.

Три человека ранены в Валуйском округе. В районе Двулучного на автомобиль сбросили взрывное устройство. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их уже отпустили на амбулаторное лечение.

Больше всего разрушений выявили в Шебекинском округе. За день при обстрелах и атаках БПЛА повреждены многоквартирный и два частных дома, легковой автомобиль и грузовик, ЛЭП. Электроснабжение уже восстановили в Крапивном и Чураево. В то же время микрорайон Северный в Шебекино пока что частично остаётся без света.

В Белгородском районе после атак БПЛА повреждён частный дом, в Валуйском округе — автомобиль.

В Борисовском районе и Грайворонском округе последствий на земле не обнаружили.

После взрыва и пожара в белгородском Шебекино пришлось эвакуировать людей
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