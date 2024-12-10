Ранены трое, повреждены дома и авто: что произошло в Белгородской области?

Posted 10 декабря, 07:23
Published 10 декабря, 07:23
Modified 10 декабря, 07:25
Updated 10 декабря, 07:25
9 декабря ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области. Всего по региону за день выпущено 44 боеприпаса и 20 беспилотников.
Три человека ранены в Валуйском округе. В районе Двулучного на автомобиль сбросили взрывное устройство. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их уже отпустили на амбулаторное лечение.
Больше всего разрушений выявили в Шебекинском округе. За день при обстрелах и атаках БПЛА повреждены многоквартирный и два частных дома, легковой автомобиль и грузовик, ЛЭП. Электроснабжение уже восстановили в Крапивном и Чураево. В то же время микрорайон Северный в Шебекино пока что частично остаётся без света.
В Белгородском районе после атак БПЛА повреждён частный дом, в Валуйском округе — автомобиль.
В Борисовском районе и Грайворонском округе последствий на земле не обнаружили.