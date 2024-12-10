Ранены трое, повреждены дома и авто: что произошло в Белгородской области?

Больше всего разрушений выявили в Шебекинском округе. За день при обстрелах и атаках БПЛА повреждены многоквартирный и два частных дома, легковой автомобиль и грузовик, ЛЭП. Электроснабжение уже восстановили в Крапивном и Чураево. В то же время микрорайон Северный в Шебекино пока что частично остаётся без света.