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Posted 12 декабря, 07:09

Published 12 декабря, 07:09

Modified 12 декабря, 07:11

Updated 12 декабря, 07:11

9 смертных грехов новогоднего корпоратива: как избежать фиаско

9 смертных грехов новогоднего корпоратива: как избежать фиаско

12 декабря 2024, 07:09
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Новый год
Новогодние корпоративы — отличная возможность расслабиться с коллегами и укрепить командный дух, если соблюдать важные правила. Вместе с Ксенией Ферзь, культурологом и экспертом по этикету, разберем, как провести праздник без лишних неприятностей.

1. Пунктуальность: когда прийти и когда уйти

Приглашение с указанием времени «Сбор гостей в 19:00» не всегда подразумевает строгую пунктуальность. Важно прийти в течение первых 15-30 минут, чтобы успеть привести себя в порядок, пообщаться в неформальной обстановке и спокойно занять место за столом. Однако не задерживайтесь слишком долго: уходить последним или раньше почетного гостя — это нарушение делового этикета.

Совет эксперта: «Точно рассчитанный тайминг подчеркнет ваше уважение к организаторам и коллегам».

Фото: ru.freepik.com

2. Одежда: стиль и уместность

Дресс-код на корпоративе должен быть продуманным и соответствовать общей атмосфере мероприятия. Избегайте откровенных нарядов, коротких юбок и чрезмерно яркого макияжа. Вместо этого отдавайте предпочтение элегантной классике: коктейльное платье или костюм будут уместны практически всегда.

Важно помнить: Ваш наряд — это часть профессионального имиджа. Даже если вечеринка проходит в неформальной обстановке, избегайте решений, которые могут повредить вашей репутации.

3. Общение: о чем говорить и чего избегать

Корпоратив — это отличная возможность наладить связи с коллегами и руководством. Однако важно выбрать правильные темы для разговоров. Поддержите беседу о путешествиях, увлечениях или планах на будущее. Избегайте острых тем — политики, религии, личной жизни и финансов.

Совет эксперта: «Не увлекайтесь обсуждением рабочих моментов: корпоратив — это не место для деловых переговоров».

Фото: ru.freepik.com

4. Флирт и личные границы

На новогодних вечеринках легко потерять чувство меры. Не допускайте фривольных прикосновений, чрезмерного флирта и других действий, которые могут быть неверно истолкованы коллегами.

Три правила «нет»:

  • Не навязывайтесь к коллегам с серийными парными танцами.

  • Не позволяйте себе двусмысленных жестов, таких как касание руки или поправление галстука.

  • Не покидайте мероприятие вдвоем, если в коллективе вы не известны как давние друзья.

Ксения Ферзь предупреждает: «Такие ситуации могут обернуться репутационным риском».

Фото: ru.freepik.com

5. Алкоголь: умеренность — залог успеха

Новогодний корпоратив — не место для экспериментов с алкоголем. Умеренность поможет избежать неловких ситуаций и сохранит вашу репутацию. Если вы чувствуете, что перебрали, лучше тихо покинуть мероприятие.

Если вы перебрали на корпоративе, главное — взять ситуацию под контроль. На следующий день важно прийти в офис вовремя, даже если это требует усилий. Сконцентрируйтесь на работе, избегайте обсуждения вчерашних событий и проявляйте сдержанность. Покажите себя профессионалом, который умеет разграничивать личное время и обязанности.

Совет: «Алкоголь — это лишь часть праздника, не делайте его центральным элементом вечера. Также лучше планировать корпоративы на пятницу, чтобы сотрудники могли отдохнуть и восстановиться. Это помогает сохранить позитивную атмосферу в коллективе и избежать неловких ситуаций, связанных с трудовой дисциплиной.»

Фото: ru.freepik.com

6. Танцы и развлечения

Если вас приглашают на танцпол, но вы не хотите танцевать, откажитесь вежливо, ссылаясь на желание присоединиться чуть позже. Не пытайтесь заставить коллег танцевать, если они не хотят, — это может вызвать дискомфорт.

Мнение эксперта: «Принудительные танцы — это не способ поднять настроение».

7. Еда и напитки: что брать из буфета

Старайтесь не перегружать свою тарелку. Возьмите минимальное количество блюд, чтобы выглядеть элегантно. В зоне коктейлей уделяйте внимание общению, а не только еде.

Рекомендация: «Избегайте чрезмерности — ваша тарелка должна отражать чувство меры».

8. Социальные сети: что публиковать

Любой контент, связанный с корпоративом, должен быть тщательно отобран. Избегайте публикации фото или видео, которые могут скомпрометировать вас или ваших коллег. Проверяйте материал на следующий день, чтобы убедиться в его уместности.

Эксперт отмечает: «Лучше вообще воздержаться от публикаций в нетрезвом состоянии».

Фото: ru.freepik.com

9. Как отказаться от участия

Если вы не можете прийти на корпоратив, обязательно сообщите об этом организаторам заранее. Ваш отказ должен быть вежливым и уважительным, чтобы избежать недоразумений. Если у вас резко поменялись планы, то сообщите не позднее чем за 48 часов до мероприяти о вашем отказе или намерении пойти.

Фраза для отказа: «К сожалению, у меня не получится присутствовать, но я благодарен за приглашение и желаю всем отличного вечера».

Источник: style.rbc.ru

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