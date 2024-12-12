9 смертных грехов новогоднего корпоратива: как избежать фиаско

Приглашение с указанием времени «Сбор гостей в 19:00» не всегда подразумевает строгую пунктуальность. Важно прийти в течение первых 15-30 минут, чтобы успеть привести себя в порядок, пообщаться в неформальной обстановке и спокойно занять место за столом. Однако не задерживайтесь слишком долго: уходить последним или раньше почетного гостя — это нарушение делового этикета.