9 смертных грехов новогоднего корпоратива: как избежать фиаско

Posted 12 декабря, 07:09
Published 12 декабря, 07:09
Modified 12 декабря, 07:11
Updated 12 декабря, 07:11
Приглашение с указанием времени «Сбор гостей в 19:00» не всегда подразумевает строгую пунктуальность. Важно прийти в течение первых 15-30 минут, чтобы успеть привести себя в порядок, пообщаться в неформальной обстановке и спокойно занять место за столом. Однако не задерживайтесь слишком долго: уходить последним или раньше почетного гостя — это нарушение делового этикета.
Совет эксперта: «Точно рассчитанный тайминг подчеркнет ваше уважение к организаторам и коллегам».
Дресс-код на корпоративе должен быть продуманным и соответствовать общей атмосфере мероприятия. Избегайте откровенных нарядов, коротких юбок и чрезмерно яркого макияжа. Вместо этого отдавайте предпочтение элегантной классике: коктейльное платье или костюм будут уместны практически всегда.
Важно помнить: Ваш наряд — это часть профессионального имиджа. Даже если вечеринка проходит в неформальной обстановке, избегайте решений, которые могут повредить вашей репутации.
Корпоратив — это отличная возможность наладить связи с коллегами и руководством. Однако важно выбрать правильные темы для разговоров. Поддержите беседу о путешествиях, увлечениях или планах на будущее. Избегайте острых тем — политики, религии, личной жизни и финансов.
Совет эксперта: «Не увлекайтесь обсуждением рабочих моментов: корпоратив — это не место для деловых переговоров».
На новогодних вечеринках легко потерять чувство меры. Не допускайте фривольных прикосновений, чрезмерного флирта и других действий, которые могут быть неверно истолкованы коллегами.
Три правила «нет»:
Не навязывайтесь к коллегам с серийными парными танцами.
Не позволяйте себе двусмысленных жестов, таких как касание руки или поправление галстука.
Не покидайте мероприятие вдвоем, если в коллективе вы не известны как давние друзья.
Ксения Ферзь предупреждает: «Такие ситуации могут обернуться репутационным риском».
Новогодний корпоратив — не место для экспериментов с алкоголем. Умеренность поможет избежать неловких ситуаций и сохранит вашу репутацию. Если вы чувствуете, что перебрали, лучше тихо покинуть мероприятие.
Если вы перебрали на корпоративе, главное — взять ситуацию под контроль. На следующий день важно прийти в офис вовремя, даже если это требует усилий. Сконцентрируйтесь на работе, избегайте обсуждения вчерашних событий и проявляйте сдержанность. Покажите себя профессионалом, который умеет разграничивать личное время и обязанности.
Совет: «Алкоголь — это лишь часть праздника, не делайте его центральным элементом вечера. Также лучше планировать корпоративы на пятницу, чтобы сотрудники могли отдохнуть и восстановиться. Это помогает сохранить позитивную атмосферу в коллективе и избежать неловких ситуаций, связанных с трудовой дисциплиной.»
Если вас приглашают на танцпол, но вы не хотите танцевать, откажитесь вежливо, ссылаясь на желание присоединиться чуть позже. Не пытайтесь заставить коллег танцевать, если они не хотят, — это может вызвать дискомфорт.
Мнение эксперта: «Принудительные танцы — это не способ поднять настроение».
Старайтесь не перегружать свою тарелку. Возьмите минимальное количество блюд, чтобы выглядеть элегантно. В зоне коктейлей уделяйте внимание общению, а не только еде.
Рекомендация: «Избегайте чрезмерности — ваша тарелка должна отражать чувство меры».
Любой контент, связанный с корпоративом, должен быть тщательно отобран. Избегайте публикации фото или видео, которые могут скомпрометировать вас или ваших коллег. Проверяйте материал на следующий день, чтобы убедиться в его уместности.
Эксперт отмечает: «Лучше вообще воздержаться от публикаций в нетрезвом состоянии».
Если вы не можете прийти на корпоратив, обязательно сообщите об этом организаторам заранее. Ваш отказ должен быть вежливым и уважительным, чтобы избежать недоразумений. Если у вас резко поменялись планы, то сообщите не позднее чем за 48 часов до мероприяти о вашем отказе или намерении пойти.
Фраза для отказа: «К сожалению, у меня не получится присутствовать, но я благодарен за приглашение и желаю всем отличного вечера».
Источник: style.rbc.ru