Лайфхаки для экономии на продуктах: что стоит знать перед походом в супермаркет

Мерчандайзеры обычно размещают более дорогие товары на средних полках, так как знают, что их в основном и берут с витрин покупатели. Поэтому важно изучить товарные позиции и на нижних полках — возможно, там представлены не менее качественные продукты по максимально выгодным ценам.