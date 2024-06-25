Лайфхаки для экономии на продуктах: что стоит знать перед походом в супермаркет

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Как сообщает newia.ru, первое правило рационального похода в магазин — составление списка покупок. В супермаркете придется придерживаться данного списка, игнорируя все продукты вне его как необязательные к приобретению.
Также важным правилом является посещение магазина на сытый желудок. Голодный человек склонен покупать намного больше продуктов, чем ему нужно на самом деле.
При выборе товаров со скидкой, которые, безусловно, привлекают внимание экономящего человека, важно обращать внимание на сроки годности. Ведь продукцию с истекающим сроком реализации уценяют в первую очередь.
Мерчандайзеры обычно размещают более дорогие товары на средних полках, так как знают, что их в основном и берут с витрин покупатели. Поэтому важно изучить товарные позиции и на нижних полках — возможно, там представлены не менее качественные продукты по максимально выгодным ценам.
Желающим сэкономить лучше отказаться от покупок огурцов и помидоров зимой, заменив их на более дешевые сезонные овощи и фрукты.
Помимо этого, лучше посещать магазины без детей, которые чаще всего и побуждают родителей совершать множество покупок далеко не первой необходимости.
Неизвестные потребителю бренды могут быть не хуже более дорогих и раскрученных, что можно выяснить, просто изучив состав аналогичных товарных позиций.