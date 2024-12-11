Педагоги из белгородского приграничья боятся остаться без зарплаты

Он отметил, что по любым подобным вопросам сотрудники образовательных учреждений могут обратиться к министру образования Андрею Милёхину. А если возникнут какие-то трудности с получением зарплаты, глава региона призвал обращаться к нему напрямую через социальные сети и приёмную.