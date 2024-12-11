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Posted 11 декабря, 06:31

Published 11 декабря, 06:31

Modified 11 декабря, 06:33

Updated 11 декабря, 06:33

Белгородским учителям сохранят зарплату независимо от количества учеников

Педагоги из белгородского приграничья боятся остаться без зарплаты

11 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI. Белгородским учителям сохранят зарплату независимо от количества учеников

Белгородским воспитателям и учителям сохранят зарплату на уровне начала года

Сюжет
Зарплата
Воспитатели детских садов и учителя школ из приграничья Белгородской области беспокоятся о своей зарплате. Власти уверяют, что делать этого не стоит. Почему — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за того, что в опасных районах региона стало меньше детей, педагоги боятся, что им уменьшат зарплату.

Губернатор напомнил, что в Белгородской области приняли решение сохранить уровень заработной платы для воспитателей и учителей на уровне 1 января 2024 года.

«Если численность детей сокращается, то это не вина педагогов. Заработная плата уменьшаться у них не будет», — заявил губернатор.

Он отметил, что по любым подобным вопросам сотрудники образовательных учреждений могут обратиться к министру образования Андрею Милёхину. А если возникнут какие-то трудности с получением зарплаты, глава региона призвал обращаться к нему напрямую через социальные сети и приёмную.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Зарплата#Образование#Учитель#Новости Белгорода#Воспитатель#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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