Педагоги из белгородского приграничья боятся остаться без зарплаты

Posted 11 декабря, 06:31
Published 11 декабря, 06:31
Modified 11 декабря, 06:33
Updated 11 декабря, 06:33
Из-за того, что в опасных районах региона стало меньше детей, педагоги боятся, что им уменьшат зарплату.
Губернатор напомнил, что в Белгородской области приняли решение сохранить уровень заработной платы для воспитателей и учителей на уровне 1 января 2024 года.
«Если численность детей сокращается, то это не вина педагогов. Заработная плата уменьшаться у них не будет», — заявил губернатор.
Он отметил, что по любым подобным вопросам сотрудники образовательных учреждений могут обратиться к министру образования Андрею Милёхину. А если возникнут какие-то трудности с получением зарплаты, глава региона призвал обращаться к нему напрямую через социальные сети и приёмную.