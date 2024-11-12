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Posted 12 ноября, 17:13

Published 12 ноября, 17:13

Modified 12 ноября, 17:15

Updated 12 ноября, 17:15

Гладков рассказал о поддержке молодых учителей в Белгородской области

Гладков рассказал о поддержке молодых учителей в Белгородской области

12 ноября 2024, 17:13
Фото: 1MI.
О государственной поддержке молодых специалистов глава региона Вячеслав Гладков рассказал в ходе вечернего обращения. Кроме прибавки к окладу, молодые педагоги могут воспользоваться специальными ипотечными программами.

Как сообщил губернатор, в рамках государственной поддержки в первый год работы молодой специалист получает прибавку в размере 30% к окладу. Если он работает в сельской местности, то прибавка составляет ещё 25%. Также молодой специалист освобождается от оплаты за коммунальные услуги.

Существует и муниципальная поддержка, которая варьируется в зависимости от района проживания. А ещё молодым специалистам оказывается поддержка в рамках федерального проекта «Земский учитель». Кроме этого, существуют специальные ипотечные программы.

Более подробную информацию можно узнать в министерстве строительства или министерстве образования Белгородской области.

Напомним, как ранее сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в 2023-2024 учебном году численность учителей организаций среднего профессионального образования Белгородской области составляла 1757 человек. В этом учебном году — 1762 человека.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Поддержка#Белгород#Гладков#Оклад#Молодые учителя#Земский учитель#Министерство строительства#Федеральный проект
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