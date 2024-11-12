Гладков рассказал о поддержке молодых учителей в Белгородской области

Как сообщил губернатор, в рамках государственной поддержки в первый год работы молодой специалист получает прибавку в размере 30% к окладу. Если он работает в сельской местности, то прибавка составляет ещё 25%. Также молодой специалист освобождается от оплаты за коммунальные услуги.