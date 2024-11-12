Гладков рассказал о поддержке молодых учителей в Белгородской области

Posted 12 ноября, 17:13
Published 12 ноября, 17:13
Modified 12 ноября, 17:15
Updated 12 ноября, 17:15
Как сообщил губернатор, в рамках государственной поддержки в первый год работы молодой специалист получает прибавку в размере 30% к окладу. Если он работает в сельской местности, то прибавка составляет ещё 25%. Также молодой специалист освобождается от оплаты за коммунальные услуги.
Существует и муниципальная поддержка, которая варьируется в зависимости от района проживания. А ещё молодым специалистам оказывается поддержка в рамках федерального проекта «Земский учитель». Кроме этого, существуют специальные ипотечные программы.
Более подробную информацию можно узнать в министерстве строительства или министерстве образования Белгородской области.
Напомним, как ранее сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в 2023-2024 учебном году численность учителей организаций среднего профессионального образования Белгородской области составляла 1757 человек. В этом учебном году — 1762 человека.