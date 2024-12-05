Не для учителя: звонки в школах к Новому году заменят на музыку из балета «Щелкунчик»

Posted 5 декабря, 12:08
Published 5 декабря, 12:08
Modified 5 декабря, 12:08
Updated 5 декабря, 12:08
Инициативу реализовали в рамках проекта «Музыка вместо звонков». В декабре на переменах школьники смогут прослушать известные композиции Петра Чайковского.
И, кажется, только там, потому что билеты на балет «Щелкунчик» разлетелись сразу после старта продаж. Снизить ажиотаж не помогла и обещанная в Большом театре прямая трансляция спектакля.
Но после 1 января классические звонки не вернут. До конца учебного года будут включать музыкальные сигналы, посвящённые памятным датам и темам занятий «Разговоры о важном», рассказали на сайте министерства.
Участие в записи мелодий примут детские музыкальные коллективы из разных российских регионов.