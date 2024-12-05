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Posted 5 декабря, 12:08

Published 5 декабря, 12:08

Modified 5 декабря, 12:08

Updated 5 декабря, 12:08

До конца учебного года 2024/25 звонки в школах заменят музыкой из «Щелкунчика»

Не для учителя: звонки в школах к Новому году заменят на музыку из балета «Щелкунчик»

5 декабря 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney.

До конца учебного года 2024/25 звонки в школах заменят музыкой из «Щелкунчика»

Сюжет
Новый год
Предновогоднее настроение в школах решили создать особенным образом. Весь декабрь вместо классического звонка в учебных учреждениях будут звучать новогодние мелодии из балета «Щелкунчик». Необычные музыкальные сигналы оставят до конца учебного года, пишет «Орелtimes».

Инициативу реализовали в рамках проекта «Музыка вместо звонков». В декабре на переменах школьники смогут прослушать известные композиции Петра Чайковского.

И, кажется, только там, потому что билеты на балет «Щелкунчик» разлетелись сразу после старта продаж. Снизить ажиотаж не помогла и обещанная в Большом театре прямая трансляция спектакля.

Но после 1 января классические звонки не вернут. До конца учебного года будут включать музыкальные сигналы, посвящённые памятным датам и темам занятий «Разговоры о важном», рассказали на сайте министерства.

Участие в записи мелодий примут детские музыкальные коллективы из разных российских регионов.

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#Валерия Колесникова#Общество#Новый год#Дети#Школа#Музыка#Звонок#Щелкунчик#Разговоры о важном
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