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Posted 11 декабря, 12:05

Published 11 декабря, 12:05

Modified 11 декабря, 12:05

Updated 11 декабря, 12:05

Хакеры разместили фейк на сайте детского омбудсмена Брянской области

Назови ребёнка Орешек или Орешница и получи квартиру в новом ЖК? Новый фейк

11 декабря 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.

Хакеры разместили фейк на сайте детского омбудсмена Брянской области

Сюжет
Фейк
Киберпреступники продолжают атаковать государственные ресурсы. На этот раз в поле их внимания попал сайт детского омбудсмена Брянской области Инны Мухиной. Хакеры взломали его и разместили там фейк, сообщают «Брянские новости».

В фейке говорилось, что в Брянской области якобы проходит конкурс, цель которого — «популяризация русского оружия». Молодым родителям предлагают назвать новорождённого «особенным» именем, чтобы получить право на квартиру в одном из новых жилых комплексов.

Младенцу предлагалось дать имя в честь ракетного комплекса «Орешник». Если родится мальчик, то будет Орешек, если девочка — Орешница.

Фейк был сделан «на коленке»: о его неправдоподобности не только сигнализировала абсурдность условий конкурса, но и многочисленные ошибки в тексте. Например, слово «русское» писалось с заглавной буквы, а имена взяли в кавычки.

Уполномоченная по правам ребёнка Инна Мухина ситуацию не комментировала, но фейк уже удалили с сайта.

Скриншот взломанной страницы сайта брянского омбудсменаСкриншот взломанной страницы сайта брянского омбудсмена
Скриншот взломанной страницы сайта брянского омбудсмена. Фото: «Брянские новости»
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