Назови ребёнка Орешек или Орешница и получи квартиру в новом ЖК? Новый фейк

Posted 11 декабря, 12:05
Published 11 декабря, 12:05
Modified 11 декабря, 12:05
Updated 11 декабря, 12:05
В фейке говорилось, что в Брянской области якобы проходит конкурс, цель которого — «популяризация русского оружия». Молодым родителям предлагают назвать новорождённого «особенным» именем, чтобы получить право на квартиру в одном из новых жилых комплексов.
Младенцу предлагалось дать имя в честь ракетного комплекса «Орешник». Если родится мальчик, то будет Орешек, если девочка — Орешница.
Фейк был сделан «на коленке»: о его неправдоподобности не только сигнализировала абсурдность условий конкурса, но и многочисленные ошибки в тексте. Например, слово «русское» писалось с заглавной буквы, а имена взяли в кавычки.
Уполномоченная по правам ребёнка Инна Мухина ситуацию не комментировала, но фейк уже удалили с сайта.