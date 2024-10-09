Виноваты хакеры? Как долго не будут работать сайты российских судов

Posted 9 октября, 13:07
Published 9 октября, 13:07
Modified 9 октября, 13:07
Updated 9 октября, 13:07
В официальной группе Свердловского районного суда Белгорода подтвердили, что электронные сервисы ГАС «Правосудие» перестали работать. Сейчас проводятся внеплановые технические работы — завершить их планируют примерно 18 октября.
Причина такой приостановки — в «инциденте информационной безопасности», который случился 7 октября, сообщили РБК в судебном департаменте при Верховном суде. Неотложные извещения и запросы следует отправлять через личные кабинеты «Почты России» или через почтовые отделения.
Недоступны также сайты федеральных судов общей юрисдикции и УСД, сайты мировых судей, модуль «Электронное правосудие», ПИ ВК и почтовые службы ГАС «Правосудие».
Отметим, что сбои в работе ГАС «Правосудие» с вечера 6 октября начали наблюдать жители всех российских регионов.