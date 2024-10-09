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Posted 9 октября, 13:07

Published 9 октября, 13:07

Modified 9 октября, 13:07

Updated 9 октября, 13:07

Сайты российских судов не работают уже несколько дней

Виноваты хакеры? Как долго не будут работать сайты российских судов

9 октября 2024, 13:07
Фото: 1MI
Сайты российских судов не работают уже несколько дней

Белгородцам ответили, почему не работают сайты судов

Сюжет
Суд
Пару дней назад на сайте «Правосудие» случился инцидент с информационной безопасность. Работу сервиса приостановили до 18 октября, сейчас ведутся технические работы.

В официальной группе Свердловского районного суда Белгорода подтвердили, что электронные сервисы ГАС «Правосудие» перестали работать. Сейчас проводятся внеплановые технические работы — завершить их планируют примерно 18 октября.

Причина такой приостановки — в «инциденте информационной безопасности», который случился 7 октября, сообщили РБК в судебном департаменте при Верховном суде. Неотложные извещения и запросы следует отправлять через личные кабинеты «Почты России» или через почтовые отделения.

Недоступны также сайты федеральных судов общей юрисдикции и УСД, сайты мировых судей, модуль «Электронное правосудие», ПИ ВК и почтовые службы ГАС «Правосудие».

Отметим, что сбои в работе ГАС «Правосудие» с вечера 6 октября начали наблюдать жители всех российских регионов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Суд#Россия#Сервисы#Сайт#Белгород#Хакеры
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