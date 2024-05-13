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Хакеры снова атаковали белгородский провайдер «Лучше.net»

Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки

13 мая 2024, 14:15
Фото: 1MI

Хакеры снова атаковали белгородский провайдер «Лучше.net»

Белгородцы снова начали жаловаться на работу интернета от провайдера «Лучше.net». Оператор в свою очередь сообщил о хакерских атаках, а глава Белгородского района отметила, что проблему уже пытаются решить.

Жители Белгородского района вновь начали жаловаться на плохую работу интернета от провайдера «Лучше.net». Подобная ситуация уже происходила в марте текущего года, когда из-за хакерских атак около 30 тысяч абонентов остались без выхода в Сеть и пропустили сигнал о ракетной опасности.

К сожалению, прошлая ситуация ничего не изменила, и вновь десятки тысяч взрослых и детей сегодня не могут подключиться к рабочим местам и дистанционному обучению. Для взрослых выход получается один — ехать на работу, подвергая себя опасности. Дети получат «Н». В школах с этим вопросом никто разбираться не будет. Ваши подчинённые, как и в прошлый раз, проблему решать отказались, отписавшись той же дежурной фразой о проблемах у провайдеров Белгорода.
отметил местный житель, являющийся абонентом провайдера

Проблемы с доступом в интернет наблюдаются со вчерашнего дня: как и в марте, провайдера атаковали хакеры, из-за чего тот оказался вынужден ограничить доступ к зарубежному сегменту интернета.

На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова, которая сообщила, что оператор уже приступил к техническим мероприятиям по восстановлению работы интернета.

Напомним, что в первый весенний месяц проблема с работой интернета наблюдалась более четырёх дней. Сначала провайдер отказывался компенсировать дни простоя, но после опубликованных в СМИ жалоб поменял своё решение.

Спустя пару дней с хакерскими атаками столкнулся и провайдер АКС, с которым пообщалась журналистка Бел.Ру.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Провайдер#Жалобы#Белгород#Интернет-провайдер
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