Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жители Белгородского района вновь начали жаловаться на плохую работу интернета от провайдера «Лучше.net». Подобная ситуация уже происходила в марте текущего года, когда из-за хакерских атак около 30 тысяч абонентов остались без выхода в Сеть и пропустили сигнал о ракетной опасности.
К сожалению, прошлая ситуация ничего не изменила, и вновь десятки тысяч взрослых и детей сегодня не могут подключиться к рабочим местам и дистанционному обучению. Для взрослых выход получается один — ехать на работу, подвергая себя опасности. Дети получат «Н». В школах с этим вопросом никто разбираться не будет. Ваши подчинённые, как и в прошлый раз, проблему решать отказались, отписавшись той же дежурной фразой о проблемах у провайдеров Белгорода.
отметил местный житель, являющийся абонентом провайдера
Проблемы с доступом в интернет наблюдаются со вчерашнего дня: как и в марте, провайдера атаковали хакеры, из-за чего тот оказался вынужден ограничить доступ к зарубежному сегменту интернета.
На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова, которая сообщила, что оператор уже приступил к техническим мероприятиям по восстановлению работы интернета.
Напомним, что в первый весенний месяц проблема с работой интернета наблюдалась более четырёх дней. Сначала провайдер отказывался компенсировать дни простоя, но после опубликованных в СМИ жалоб поменял своё решение.
Спустя пару дней с хакерскими атаками столкнулся и провайдер АКС, с которым пообщалась журналистка Бел.Ру.