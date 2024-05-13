Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки

Жители Белгородского района вновь начали жаловаться на плохую работу интернета от провайдера «Лучше.net». Подобная ситуация уже происходила в марте текущего года, когда из-за хакерских атак около 30 тысяч абонентов остались без выхода в Сеть и пропустили сигнал о ракетной опасности.