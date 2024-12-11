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Posted 11 декабря, 12:11

Published 11 декабря, 12:11

Modified 11 декабря, 12:13

Updated 11 декабря, 12:13

«Культурная афиша» привезёт в Белгородскую и Курскую область 11 театральных трупп

«Культурная афиша» привезёт в Белгородскую и Курскую область 11 театральных трупп

11 декабря 2024, 12:11
Фото: УКК ОЭМК.
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Новости Белгорода
Подведены итоги третьего грантового конкурса «Культурная афиша», организованного благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке компании «Металлоинвест».

Победителями стали 11 театральных коллективов из разных уголков страны, которые уже в наступающем году представят на суд зрителей в Белгородской и Курской областях 16 постановок.

Прием конкурсных заявок осуществлялся с 11 октября по 6 ноября. За это время было подано 98 заявок от коллективов, чья география простирается от Старого Оскола до Мурманска. Заявки присылали как профессиональные театры, так и молодежные любительские студии.

«С каждым годом мы наблюдаем рост интереса к конкурсу со стороны музыкальных и театральных коллективов со всей России, — отметила руководитель проекта Ирина Муштатова, — Этот конкурс позволяет нам, с одной стороны, насыщать культурную повестку малых городов знаковыми событиями, а с другой — даёт артистами возможность получить новый опыт, выступить на новой сцене и перед новым зрителем. За три года существования конкурса, он занял важное место в культурной жизни регионов и получил позитивную оценку театрального сообщества».

В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» традиционно входят преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИС.

«Конкурс „Культурная афиша“ — дело замечательное, а еще и, насколько я знаю, не имеющее аналогов: отдельно взятый регион получает возможность принять лучшие спектакли со всей страны, отобранные профессионалами-экспертами из нескольких десятков заявок. Приятно стоять у истоков нового проекта, но ещё приятнее — чувствовать, что проект живет и развивается, вызывая доверие у людей театра: заявок в этом году стало больше, выбирать — интереснее», — отметил в своем обращении ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Список победителей:

  • Молодежный театр «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко, Тюмень: спектакли «Записки сумасшедшего» и «Сказочный балаганчик»
  • Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского округа: музыкальная комедия «Ханума» и музыкальная сказка «Сказка мамы Козы»
  • Ведогонь-театр, Москва: детский спектакль «Умная собачка Соня», спектакль «Пришел мужчина к женщине»
  • Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва: балет «Сотворение мира»
  • Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева»: путешествие с закрытыми глазами «Лис, который потерял цвет», музыкальный байопик «Цой. Только кино»
  • Мурманский областной театр кукол: фантасмагория «Саквояж доктора Чехова», сказка «Колобок»
  • Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара: кукольный спектакль «Стойкий оловянный солдатик»
  • Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр: спектакль «Барышня-крестьянка»
  • Центр поддержки культурных инициатив «Арт-Проект»: спектакль «Беглецы»
  • Государственный академический театр имени Моссовета: спектакль «Мама»
  • Воронежский государственный театр юного зрителя: спектакль «Собачье сердце»
Фото: УКК ОЭМК
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