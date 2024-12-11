«Культурная афиша» привезёт в Белгородскую и Курскую область 11 театральных трупп

Posted 11 декабря, 12:11
Published 11 декабря, 12:11
Modified 11 декабря, 12:13
Updated 11 декабря, 12:13
Победителями стали 11 театральных коллективов из разных уголков страны, которые уже в наступающем году представят на суд зрителей в Белгородской и Курской областях 16 постановок.
Прием конкурсных заявок осуществлялся с 11 октября по 6 ноября. За это время было подано 98 заявок от коллективов, чья география простирается от Старого Оскола до Мурманска. Заявки присылали как профессиональные театры, так и молодежные любительские студии.
«С каждым годом мы наблюдаем рост интереса к конкурсу со стороны музыкальных и театральных коллективов со всей России, — отметила руководитель проекта Ирина Муштатова, — Этот конкурс позволяет нам, с одной стороны, насыщать культурную повестку малых городов знаковыми событиями, а с другой — даёт артистами возможность получить новый опыт, выступить на новой сцене и перед новым зрителем. За три года существования конкурса, он занял важное место в культурной жизни регионов и получил позитивную оценку театрального сообщества».
В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» традиционно входят преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИС.
«Конкурс „Культурная афиша“ — дело замечательное, а еще и, насколько я знаю, не имеющее аналогов: отдельно взятый регион получает возможность принять лучшие спектакли со всей страны, отобранные профессионалами-экспертами из нескольких десятков заявок. Приятно стоять у истоков нового проекта, но ещё приятнее — чувствовать, что проект живет и развивается, вызывая доверие у людей театра: заявок в этом году стало больше, выбирать — интереснее», — отметил в своем обращении ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.
Список победителей: