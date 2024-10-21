Сервис ОМК для сотрудников получил национальную премию «КулибИТ-2024» за инновации

С помощью универсальной онлайн-платформы руководители производственных подразделений ОМК могут быстро следить за потребностью в дополнительных работниках и находить их. Если на каком-то участке требуется помощь, заявка подается его руководителем, и работники могут откликнуться, если хотят, оформив выход на переработку или на работу в выходной день. Сотрудники также могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае одобрения заявки они получают приглашение от подразделения и сразу видят сумму, которую заработают.