Сервис ОМК для сотрудников получил национальную премию «КулибИТ-2024» за инновации

Posted 21 октября, 10:48
Published 21 октября, 10:48
Modified 21 октября, 10:52
Updated 21 октября, 10:52
Этот сервис отвечает требованиям бизнеса и пожеланиям сотрудников, предоставляя простую и прозрачную систему для управления рабочим временем. С внедрением сервиса «Мои возможности» процесс организации сверхурочной работы или работы в выходные дни для одного работника в ОМК занимает до 10 минут, в то время как раньше на это требовалось больше 2 часов.
Проект был создан компанией «ОМК ИТ» при участии веб-интегратора RDN Group.
С помощью универсальной онлайн-платформы руководители производственных подразделений ОМК могут быстро следить за потребностью в дополнительных работниках и находить их. Если на каком-то участке требуется помощь, заявка подается его руководителем, и работники могут откликнуться, если хотят, оформив выход на переработку или на работу в выходной день. Сотрудники также могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае одобрения заявки они получают приглашение от подразделения и сразу видят сумму, которую заработают.
Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства. «Мои возможности» начали разрабатывать в 2022 году как многофункциональную платформу, где работники могут ознакомиться с графиком работы, расчетной ведомостью, сверять график отпусков, планировать обучение в корпоративном университете и находить контакты коллег. В 2023 году разработчики внедрили в платформу ОМК модуль для легкого и быстрого оформления подработок на предприятиях компании.
Директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова отметила, что сервис «Мои возможности» был разработан в ответ на запросы сотрудников компании. С его помощью стало проще организовывать свой рабочий график, учитывая обучение, переработки, отпуска и выходные, а также получать информацию об изменениях. Она добавила, что скоро выйдет новое обновление, которое позволит пользователям следить за зарплатой в реальном времени: сколько было заработано за час, когда будут произведены выплаты за переработки или больничные.
По словам Натальи Ямщиковой, более 20 тысяч коллег уже используют сервис «Мои возможности». Более того, всего за год он зарекомендовал себя как удобное и интеллектуальное решение как для сотрудников, так и для менеджеров и специалистов по управлению персоналом.
Премия «КулибИТ» проводится в четвертый раз и завоевала признание как объективный конкурс для ИТ-проектов.