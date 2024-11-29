Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в РФ

Ольга Голубева, руководитель проекта «Развитие института наставничества» корпоративного университета ОМК, поблагодарила руководство компании за возможность участвовать в конкурсе, а экспертов чемпионата — за высокую оценку работы команды. Она подчеркнула, что в ОМК наставники являются главными помощниками новых сотрудников. И поэтому для них в компании предусмотрены поощрения — доплаты, бесплатное обучение, карьерные треки и многое другое. Голубева отметила, что чемпионат стал для ОМК возможностью поделиться своими наработками и прокачать знания. По ее словам, тренировки команда начала за три недели до конкурса. Участники изучали инструменты планирования наставничества и постановки задач стажерам, а также учились формулировать вопросы разного уровня. Она добавила, что итоги конкурса показали, что в ОМК много отличных наставников.