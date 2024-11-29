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Posted 29 ноября, 13:19

Published 29 ноября, 13:19

Modified 29 ноября, 13:21

Updated 29 ноября, 13:21

Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в РФ

Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в РФ

29 ноября 2024, 13:19
Фото: автор Константин Якубов.
Наставники Объединенной металлургической компании (ОМК) победили во II Межкорпоративном кейс-чемпионате по наставничеству среди ведущих предприятий РФ. Первое место команда разделила с представителями одной из ведущих металлургических и горнодобывающих компаний.

В финале за победу боролись шесть команд, представляющих лучшие российские предприятия химической, металлургической, транспортной и горно-металлургической отраслей. Каждая команда состояла из семи представителей рабочих и инженерных специальностей, которые не только хороши в своем деле, но и ведут шефство над молодыми сотрудниками.

От ОМК на соревнованиях выступили финалисты и победители корпоративного конкурса «Профессионал-2024» из Выксы (Нижегородская область) и Чусового (Пермский край).

ОМК впервые участвовала в Межкорпоративном кейс-чемпионате. Для компании это дополнительный стимул продолжать совершенствовать направление наставничества на своих предприятиях, в том числе и в Белгороде. Так, на заводе «ОМК Энергомаш» из 4 тысяч сотрудников наставниками ежегодно становятся 140 специалистов. Благодаря участию в соревновании команда ОМК получила новые идеи для поддержки и развития этого института на всех своих предприятиях.

Ольга Голубева, руководитель проекта «Развитие института наставничества» Корпоративного университета ОМК, поблагодарила руководство компании за возможность участвовать в конкурсе, а экспертов чемпионата — за высокую оценку работы команды. Она подчеркнула, что в ОМК наставники являются главными помощниками новых сотрудников. И поэтому для них предусмотрены поощрения — доплаты, бесплатное обучение, карьерные треки и многое другое.

Фото: автор Константин Якубов

Ольга Голубева, руководитель проекта «Развитие института наставничества» корпоративного университета ОМК, поблагодарила руководство компании за возможность участвовать в конкурсе, а экспертов чемпионата — за высокую оценку работы команды. Она подчеркнула, что в ОМК наставники являются главными помощниками новых сотрудников. И поэтому для них в компании предусмотрены поощрения — доплаты, бесплатное обучение, карьерные треки и многое другое. Голубева отметила, что чемпионат стал для ОМК возможностью поделиться своими наработками и прокачать знания. По ее словам, тренировки команда начала за три недели до конкурса. Участники изучали инструменты планирования наставничества и постановки задач стажерам, а также учились формулировать вопросы разного уровня. Она добавила, что итоги конкурса показали, что в ОМК много отличных наставников.

ОМК поддерживает направление наставничества на своих предприятиях. Так, на заводе «ОМК Энергомаш» в Белгороде из 4 тысяч сотрудников наставниками ежегодно становятся 140 специалистов.

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