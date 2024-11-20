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Posted 20 ноября, 11:54

Published 20 ноября, 11:54

Modified 20 ноября, 11:57

Updated 20 ноября, 11:57

Сообщество активной молодежи ОМК сменило советы молодых металлургов компании

Сообщество активной молодежи ОМК сменило советы молодых металлургов компании

20 ноября 2024, 11:54
Фото: ОМК.
Советы молодых металлургов Объединенной металлургической компании, которой принадлежит в том числе белгородский завод «ОМК Энергомаш», значительно расширили спектр проектов.

Для более эффективного развития сотрудников в возрасте до 35 лет был создан обновленный координационно-совещательный орган — сообщество активной молодежи. Участники выбрали ему короткое название — «САМи».

На сегодняшний день актив сообщества составляют более трёхсот сотрудников ОМК из пяти регионов: Выксы, Чусового, Белгорода, Челябинска и Альметьевска. Обновленное сообщество поможет специалистам из ОМК не только профессионально развиваться, но и строить социальную карьеру. В рамках деятельности сообщества им предстоит знакомить школьников и студентов с профессиями, помогать новым сотрудникам быстрее освоиться в коллективе, выступать амбассадорами ОМК, воплощать волонтерские проекты, продвигать спорт и здоровый образ жизни.

Фото: ОМК

Наиболее активные сотрудники из Белгорода уже представляли «ОМК Энергомаш» на форумах различного уровня, в том числе и на Молодежном дне ПМЭФ, Всемирном молодежном фестивале в Сочи и Молодежном форуме ОМК. При этом даже после 35-летия можно остаться частью объединения молодых металлургов компании.

Приятным дополнением к результатам общественной работы для молодежи «САМи» являются баллы корпоративной программы «Звездная команда ОМК», которые они могут обменять на полезные вещи и сертификаты.

«В ОМК создают лучшие условия для развития молодых сотрудников — сегодня в нашей компании более 10 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Каждый третий такой специалист получает повышение в течение года после трудоустройства. Помимо карьерных возможностей в ОМК мы создаем активную молодежную среду, в которой можно реализовать свой потенциал, участвовать в решении реальных бизнес-задач компании. Советам молодых металлургов стало тесно в прежних рамках, и теперь это сообщество активных лидеров с более широкими задачами и амбициозными целями. Уверены, что проекты сообщества активной молодежи помогут расти и нашим коллегам, и нашей компании», — отметила директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.
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