Сообщество активной молодежи ОМК сменило советы молодых металлургов компании

На сегодняшний день актив сообщества составляют более трёхсот сотрудников ОМК из пяти регионов: Выксы, Чусового, Белгорода, Челябинска и Альметьевска. Обновленное сообщество поможет специалистам из ОМК не только профессионально развиваться, но и строить социальную карьеру. В рамках деятельности сообщества им предстоит знакомить школьников и студентов с профессиями, помогать новым сотрудникам быстрее освоиться в коллективе, выступать амбассадорами ОМК, воплощать волонтерские проекты, продвигать спорт и здоровый образ жизни.