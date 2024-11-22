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Posted 22 ноября, 14:46

Published 22 ноября, 14:46

Modified 22 ноября, 14:48

Updated 22 ноября, 14:48

Две золотых и одну платиновую оценки рейтинга лучших работодателей РФ присудили ОМК

Две золотых и одну платиновую оценки рейтинга лучших работодателей РФ присудили ОМК

22 ноября 2024, 14:46
Фото: ОМК.
По итогам 2023 года Объединенная металлургическая компания (ОМК) снова вошла в золотую группу предприятий в рейтинге лучших работодателей России. Этот ежегодный перечень составил и опубликовал журнал Forbes.

Аналитики произвели оценку деятельности российских компаний в минувшем году в рамках критериев ESG «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». За вклад в защиту окружающей среды и за поддержку персонала и общества ОМК присудили золотую оценку.

Пристальное внимание экспертов Forbes было направлено на собственные программы поддержки работников и их семей, на содержание соцпакета, создание прозрачной системы и конкурентоспособного уровня зарплаты сотрудников.

За период с 2023 по 2024 год ОМК произвела поэтапное увеличение зарплаты сотрудникам рабочих и инженерных специальностей во всех 40 регионах присутствия. Средний уровень заработной платы персонала организации в абсолютном значении превышает уровень средних зарплат российских промпредприятий. В числе прочего ОМК утвердила новые меры поддержки работников, в частности — выплату за стаж в компании.

Соцпакет ОМК также стал одним из лучших в отрасли. Всем сотрудникам компании с первого дня трудоустройства предоставляется полис ДМС, заводчане получают компенсации за питание, проезд, а иногородним предоставляется корпоративный транспорт. Кроме того, в ОМК реализуется программа комплексной поддержки многодетных семей. Компания продолжает выделять большие объемы финансирования на поддержку здорового образа жизни, массового и профессионального спорта. Третья часть расходов ОМК приходится на проекты создания комфортной городской среды в регионах.

Также ОМК принимает участие в решении проблемы влияния производств на природу. В частности, у крупнейшего предприятия компании — завода в Выксе — зафиксирован один из самых лучших в России показателей экологичности.

По словам директора по управлению персоналом ОМК Натальи Ямщиковой, в приоритете у компании — обеспечение безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие персонала, помощь семьям и модернизация городской среды.

Отношения с сотрудниками в ОМК построены на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. Компания предоставляет сотрудникам один из лучших соцпакетов в отрасли, открывая при этом большие возможности для управления собственными доходами и обучения новым профессиям. Кроме того, сотрудники могут проконсультироваться по вопросам карьерного роста в ОМК. В компании активно развивается молодежное сообщество.

«В будущем планируется продолжение развития культуры диалога с персоналом с целью улучшения условий для работы и отдыха. „Компания стремится предоставить сотрудникам все возможности для роста и развития и ценит отклик, который получает в ответ, — мы видим, что работники регулярно учатся, получают дополнительные специальности и становятся универсалами, активно делятся идеями по улучшению и оптимизации процессов на производстве“, — заключила Наталья Ямщикова.

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