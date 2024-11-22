Две золотых и одну платиновую оценки рейтинга лучших работодателей РФ присудили ОМК

Отношения с сотрудниками в ОМК построены на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. Компания предоставляет сотрудникам один из лучших соцпакетов в отрасли, открывая при этом большие возможности для управления собственными доходами и обучения новым профессиям. Кроме того, сотрудники могут проконсультироваться по вопросам карьерного роста в ОМК. В компании активно развивается молодежное сообщество.