Некоторым белгородским студентам могут компенсировать проживание в общежитии

Posted 10 декабря, 08:01
Published 10 декабря, 08:01
Modified 10 декабря, 08:01
Updated 10 декабря, 08:01
Жители Белгородской области поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, могут ли детей участников СВО, которые обучаются в вузах и колледжах, бесплатно поселить в общежитиях. По словам женщины, таким студентам либо частично, либо полностью компенсируют оплату проживания.
Оказалось, что это правда: с таким поручением выступил президент России Владимир Путин.
«Да, есть такое поручение президента, эта работа сейчас ведётся на уровне Министерства науки РФ и Государственной Думы. Если есть запрос по конкретному вузу — пожалуйста, Андрей Милёхин, заместитель губернатора, вас ждёт. Стараемся индивидуально помочь», — объяснил Гладков.