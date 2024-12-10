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Posted 10 декабря, 08:01

Published 10 декабря, 08:01

Modified 10 декабря, 08:01

Updated 10 декабря, 08:01

Некоторые белгородские студенты могут получить компнесацию

Некоторым белгородским студентам могут компенсировать проживание в общежитии

10 декабря 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Некоторые белгородские студенты могут получить компнесацию
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Новости Белгорода
Полная или частичная компенсация положена детям участников СВО. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Подробности сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жители Белгородской области поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, могут ли детей участников СВО, которые обучаются в вузах и колледжах, бесплатно поселить в общежитиях. По словам женщины, таким студентам либо частично, либо полностью компенсируют оплату проживания.

Оказалось, что это правда: с таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Да, есть такое поручение президента, эта работа сейчас ведётся на уровне Министерства науки РФ и Государственной Думы. Если есть запрос по конкретному вузу — пожалуйста, Андрей Милёхин, заместитель губернатора, вас ждёт. Стараемся индивидуально помочь», — объяснил Гладков.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Студент#Общежитие#Плата#Белгород#Вячеслав Гладков
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