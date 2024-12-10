Некоторым белгородским студентам могут компенсировать проживание в общежитии

Жители Белгородской области поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, могут ли детей участников СВО, которые обучаются в вузах и колледжах, бесплатно поселить в общежитиях. По словам женщины, таким студентам либо частично, либо полностью компенсируют оплату проживания.