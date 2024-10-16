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Posted 16 октября, 09:27

Published 16 октября, 09:27

Modified 16 октября, 09:29

Updated 16 октября, 09:29

В Белгороде резко сократилось число иностранных студентов

Массовый отток: в Белгороде за год стало на тысячу меньше студентов-иностранцев

16 октября 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Белгороде резко сократилось число иностранных студентов

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Паспорт
В 2023 году студентов белгородских высших и средних учебных заведений стало больше. При этом сократилось количество обучающихся иностранцев. Такие данные приводятся в паспорте города.

В 2023 году число студентов в ВУЗах Белгорода увеличилось на 2,7%, или на 1233 человека, по сравнению со статистикой 2022 года и достигло 46 606 обучающихся. Однако, несмотря на общий рост, количество студентов-иностранцев сократилось на 16%, на 1065 человек, составив 5584 учащихся.

Что касается СПО, число студентов белгородских средних специальных учебных заведений увеличилось на 1,9% (на 175 человек) и достигло 9252 обучающихся.

Напомним, что выпускников школ в 2023 году стало меньше на 10,4% по сравнению с 2022-м. Общее количество ребят, закончивших 11-й класс, составило 1549 человек.

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