Массовый отток: в Белгороде за год стало на тысячу меньше студентов-иностранцев

В 2023 году число студентов в ВУЗах Белгорода увеличилось на 2,7%, или на 1233 человека, по сравнению со статистикой 2022 года и достигло 46 606 обучающихся. Однако, несмотря на общий рост, количество студентов-иностранцев сократилось на 16%, на 1065 человек, составив 5584 учащихся.