Массовый отток: в Белгороде за год стало на тысячу меньше студентов-иностранцев

Posted 16 октября, 09:27
Published 16 октября, 09:27
Modified 16 октября, 09:29
Updated 16 октября, 09:29
В 2023 году число студентов в ВУЗах Белгорода увеличилось на 2,7%, или на 1233 человека, по сравнению со статистикой 2022 года и достигло 46 606 обучающихся. Однако, несмотря на общий рост, количество студентов-иностранцев сократилось на 16%, на 1065 человек, составив 5584 учащихся.
Что касается СПО, число студентов белгородских средних специальных учебных заведений увеличилось на 1,9% (на 175 человек) и достигло 9252 обучающихся.
Напомним, что выпускников школ в 2023 году стало меньше на 10,4% по сравнению с 2022-м. Общее количество ребят, закончивших 11-й класс, составило 1549 человек.