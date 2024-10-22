Студент из Анголы захотел вступить в отряд «Барс-Белгород»

Posted 22 октября, 17:45
Published 22 октября, 17:45
Modified 22 октября, 17:47
Updated 22 октября, 17:47
Как сообщил губернатор в своих соцсетях, студент из Анголы, который обучается в НИУ «БелГу», изъявил желание вступить в отряд «Барс-Белгород».
Говорит, что очень любит Россию и хочет защищать Белгородскую область. Всё сделаем, чтобы помочь ему это сделать в рамках действующего законодательства. Обязательно встречусь и расскажу об итогах.
Вячеслав Гладков
«Барс-Белгород» — это отряд, который формируется из жителей Белгородской области при поддержке Министерства обороны.
Согласно последним данным, ежедневно к «Барсу» обращаются от 15 до 20 человек с желанием вступить в ряды.
Основной миссией бойцов является защита приграничной территории и оказание помощи местным жителям. Среди их задач:
— охрана жизнеобеспечивающих объектов и значимых социальных инфраструктур;
— противодействие беспилотным аппаратам и диверсионным группам;
— эвакуация населения в случае необходимости;
— обеспечение соблюдения режима контртеррористической операции (КТО).