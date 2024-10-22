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Posted 22 октября, 17:45

Published 22 октября, 17:45

Modified 22 октября, 17:47

Updated 22 октября, 17:47

Студент из Анголы захотел вступить в отряд «Барс-Белгород»

Студент из Анголы захотел вступить в отряд «Барс-Белгород»

22 октября 2024, 17:45
Фото: 1MI
Молодой человек обучается в НИУ «БелГу». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что поможет ему вступить в отряд в рамках действующего законодательства.

Как сообщил губернатор в своих соцсетях, студент из Анголы, который обучается в НИУ «БелГу», изъявил желание вступить в отряд «Барс-Белгород».

Говорит, что очень любит Россию и хочет защищать Белгородскую область. Всё сделаем, чтобы помочь ему это сделать в рамках действующего законодательства. Обязательно встречусь и расскажу об итогах.
Вячеслав Гладков

«Барс-Белгород» — это отряд, который формируется из жителей Белгородской области при поддержке Министерства обороны.

Согласно последним данным, ежедневно к «Барсу» обращаются от 15 до 20 человек с желанием вступить в ряды.

Основной миссией бойцов является защита приграничной территории и оказание помощи местным жителям. Среди их задач:

— охрана жизнеобеспечивающих объектов и значимых социальных инфраструктур;

— противодействие беспилотным аппаратам и диверсионным группам;

— эвакуация населения в случае необходимости;

— обеспечение соблюдения режима контртеррористической операции (КТО).

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Россия#Контртеррористическая операция#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничная территория#Барс-Белгород
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