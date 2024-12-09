Магазины предложили очистить от Санта-Клаусов, чтобы «сохранить русскую душу»

Posted 9 декабря, 10:21
Published 9 декабря, 10:21
Modified 9 декабря, 10:21
Updated 9 декабря, 10:21
Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил убрать из местных магазинов иностранных Санта-Клаусов. По его словам, необходимо сохранить русскую культуру и искоренить иностранную.
Он отметил, что зарубежная символика активно распространяется по стране, вытесняя культурное наследие РФ. Избежать этого можно, убрав американского Санта-Клауса из магазинов, которого часто делают из низкого качества и продают по завышенным ценам.
По мнению депутата, россияне пренебрегают своими корнями, если при покупке отдают предпочтение иностранной символике.
Ранее белгородцы заметили на детских новогодних подарках западную символику — животные на коробках были в «ночных колпаках Санта-Клауса».