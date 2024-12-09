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Posted 9 декабря, 10:21

Published 9 декабря, 10:21

Modified 9 декабря, 10:21

Updated 9 декабря, 10:21

Западную рождественскую символику предлагают убрать из российских магазинов

Магазины предложили очистить от Санта-Клаусов, чтобы «сохранить русскую душу»

9 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.

Западную рождественскую символику предлагают убрать из российских магазинов

Сюжет
Новый год
Санта-Клауса и другие символы американского Рождества предлагают убрать из продажи, отдав предпочтение российскому Деду Морозу. С таким предложением выступил депутат из Брянской области, пишут «Брянские новости».

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил убрать из местных магазинов иностранных Санта-Клаусов. По его словам, необходимо сохранить русскую культуру и искоренить иностранную.

Он отметил, что зарубежная символика активно распространяется по стране, вытесняя культурное наследие РФ. Избежать этого можно, убрав американского Санта-Клауса из магазинов, которого часто делают из низкого качества и продают по завышенным ценам.

По мнению депутата, россияне пренебрегают своими корнями, если при покупке отдают предпочтение иностранной символике.

Ранее белгородцы заметили на детских новогодних подарках западную символику — животные на коробках были в «ночных колпаках Санта-Клауса».

Белгородцы усмотрели в детских подарках к Новому году западную символику
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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Дед мороз#Брянская область#Санта клаус
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