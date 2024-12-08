2 января уже на работу: как праздновали Новый год в СССР?

Posted 8 декабря, 15:19
Published 8 декабря, 15:19
Modified 8 декабря, 15:21
Updated 8 декабря, 15:21
Одна из самых любимых зимних традиций прошла долгий путь от запрета до государственного праздника. Впервые новогоднюю елку запретили в 1928 году, посчитав ее символом религиозного Рождества. Однако уже в 1935 году коммунист Павел Постышев выступил с инициативой возродить праздник для детей, что нашло поддержку «наверху». Первый большой праздник состоялся 1 января 1937 года в московском Доме Союзов, а традиция быстро распространилась по всей стране.
Даже в годы Великой Отечественной войны Новый год отмечали: например, в 1941 году Михаил Калинин впервые обратился к гражданам с новогодним поздравлением по радио. А в 1970 году Леонид Брежнев положил начало традиции телевизионного обращения главы государства.
Если современные россияне наслаждаются новогодними каникулами, то в Советском Союзе такой роскоши не было. Рабочий день 31 декабря лишь немного сокращался, а уже 2 января все возвращались на работу. Для детей ситуация выглядела чуть веселее: школьники уходили на каникулы в конце декабря, и многие проводили это время у бабушек или на свежем воздухе, наслаждаясь зимними забавами.
Утро 31 декабря для советских детей начиналось с вручения пакета сладостей, а затем — просмотр мультфильмов по телевизору. После этого малышей отправляли на улицу, чтобы не мешали взрослым готовить праздничный стол. Катание на лыжах, коньках и игры во дворе занимали весь день.
К Новому году в СССР было принято отправлять открытки, что компенсировало отсутствие телефонов в каждой квартире. Печатью занималась вся промышленность страны: ежегодно выпускалось до трех миллионов поздравительных карточек с традиционной надписью: «Отправляйте заблаговременно!».
Новогодние подарки для детей в СССР были простыми, но желанными: конфеты, мандарины и яблоки. Работодатели устраивали утренники для детей сотрудников, а праздничные мероприятия проводились в школах, детсадах и домах культуры.
Взрослые обменивались более практичными подарками, вроде колбасы или бутылки шампанского.
Настоящая живая ёлка была неотъемлемой частью праздника. Их продавали на специальных точках, а искусственные деревья тогда еще не пользовались популярностью.
Украшения отражали эпоху: военные самолеты, танки и собаки-санитары во время войны; кукуруза при Хрущеве; ракеты и космонавты в годы освоения космоса.
После появления на экранах «Карнавальной ночи» популярными стали игрушки в виде часов, стрелки которых застыли за пять минут до полуночи. Основными элементами декора оставались мишура, дождик и вата, изображающая снег. На макушку елки водружали звезду, часто электрическую.
Новогодний стол готовили задолго до праздника. Люди стояли в очередях за дефицитными продуктами — колбасой, консервами, сыром, чтобы приготовить любимые блюда.
Советский новогодний стол объединял семьи. В центре внимания всегда были классические блюда — «Оливье», «Мимоза», винегрет и домашние соленья. Горячее чаще всего готовилось из свинины или говядины, а курица считалась деликатесом.
Шутка тех лет: если вы добрались до десерта в новогоднюю ночь, праздник оказался не слишком веселым. Обычно торты и чай оставляли на 1 января.
Праздник начинался еще в декабре — с детских утренников. Мамы мастерили костюмы снежинок и зайчиков, а дети заучивали стихи для Деда Мороза, который щедро раздавал конфеты за смелость.
После боя курантов взрослые отправлялись в гости, а дети — на ледяные горки. Без непромокаемых комбинезонов катались «на пятой точке» и возвращались домой мокрыми, но счастливыми.
Главное украшение новогоднего вечера — телевизор. «Голубой огонек» и другие праздничные передачи объединяли семьи, создавая уникальную атмосферу, которую помнят до сих пор.