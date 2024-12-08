2 января уже на работу: как праздновали Новый год в СССР?

Если современные россияне наслаждаются новогодними каникулами, то в Советском Союзе такой роскоши не было. Рабочий день 31 декабря лишь немного сокращался, а уже 2 января все возвращались на работу. Для детей ситуация выглядела чуть веселее: школьники уходили на каникулы в конце декабря, и многие проводили это время у бабушек или на свежем воздухе, наслаждаясь зимними забавами.