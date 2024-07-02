Названы пять пищевых привычек из СССР, которые приводят к лишнему весу

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Во многих домах до сих пор сохраняется обычай пить чай с сладостями. Даже если идешь к кому-то в гости, принято не идти с пустыми руками, а принести что-то к чаю: торт, пирожные, коробку конфет. Привычка действительно давняя, но увлекаться не стоит, если есть желание остаться стройным.
И первое, и второе блюда принято есть с хлебом. Вероятно, этот обычай у нас появился от наших дедушек и бабушек, которые прошли через войну и знают, что хлеб был главным источником питания. Но тяжёлые времена прошли, поэтому нет смысла переедать. Выбирайте полезные цельнозерновые сорта хлеба, которые помогают пищеварению.
Из советского прошлого к нам пришёл комплексный обед из трёх блюд. Первое, второе и компот помогали не чувствовать голода до ужина. Но польза от такого питания для человека под вопросом, говорят диетологи. Избыточная еда может вызвать дискомфорт и переедание.
Обильные застолья были обязательны на каждом празднике и семейном торжестве. Стол был полон салатов, горячих блюд и десертов. Часто пища подавалась довольно поздно, что плохо для обмена веществ. Как результат — тяжесть, расстройство желудка, переедание и лишний вес.
Раньше, в условиях дефицита, покупали продукты про запас. Несмотря на то, что сейчас продуктов в изобилии, обычай сохраняется — некоторые всё ещё закупают крупы и сахар мешками, запасают овощи и консервы. Важно уметь сдерживаться и не съесть всё заранее.