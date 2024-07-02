Названы пять пищевых привычек из СССР, которые приводят к лишнему весу

Во многих домах до сих пор сохраняется обычай пить чай с сладостями. Даже если идешь к кому-то в гости, принято не идти с пустыми руками, а принести что-то к чаю: торт, пирожные, коробку конфет. Привычка действительно давняя, но увлекаться не стоит, если есть желание остаться стройным.