Всё по ГОСТу: на Новый год готовим селёдку под шубой как в СССР

Итак, начнём с базы — ингредиентов. Со временем здесь ничего не поменялось, как и в технологии приготовления. Почти. Обычно селёдку покупают уже разделанную, кусочками. Либо целую, которая просолена уже в меру. К тому же, чтобы убрать лишнюю соль, рыбу замачивают в воде. Однако раньше от обильной солёности избавляться могли и при помощи молока. Просто оставляли селёдку в нём на полчаса.