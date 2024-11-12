Белгородцы усмотрели в детских подарках к Новому году западную символику

Сюжет Новый год

Нет вопросов более важных, чем вопросы, касающиеся безопасности детей. Причём не только физической, но и духовной. Так, одному из белгородцев не понравилась упаковка подарочных наборов для ребят к Новому году. На ней усмотрели «западную» символику.