Белгородцы усмотрели в детских подарках к Новому году западную символику

Posted 12 ноября, 12:26
Published 12 ноября, 12:26
Modified 12 ноября, 12:41
Updated 12 ноября, 12:41
Белгородец недоволен оформлением детского подарочного набора к Новому году. Вместо Деда Мороза, Снегурочки и другой исконно русской атрибутики на упаковке мужчина увидел другие символы.
«В этом году детские новогодние подарки тоже будут в коробках с изображением Санта-Клауса, снеговиков в чёрных цилиндрах на голове, ночных колпаках Санта-Клауса, надетых на головы зверушек, и прочей символики зимнего праздника, присущей Западу?» — интересуется белгородец.
По мнению жителя, это не патриотично, когда власти отдают предпочтение в подобных вещах не традиционным для русского народа персонажам, а культуре стран, которые «обстреливают российские города и убивают российских детей».
Первый заместитель главы администрации Новооскольского муниципального округа по социальной политике Алла Евсеева ответила, что и упаковка, и наполнение подарков уже согласованы, но предложения возмущённых учтут.
Напомним, что ранее белгородцев смутили «натовские герои», в которых переоделись аниматоры в торговом центре.