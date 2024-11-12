bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:26

Published 12 ноября, 12:26

Modified 12 ноября, 12:41

Updated 12 ноября, 12:41

Белгородец попросил изменить дизайн подарочных упаковок

Белгородцы усмотрели в детских подарках к Новому году западную символику

12 ноября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Белгородец попросил изменить дизайн подарочных упаковок
Сюжет
Новый год
Нет вопросов более важных, чем вопросы, касающиеся безопасности детей. Причём не только физической, но и духовной. Так, одному из белгородцев не понравилась упаковка подарочных наборов для ребят к Новому году. На ней усмотрели «западную» символику.

Белгородец недоволен оформлением детского подарочного набора к Новому году. Вместо Деда Мороза, Снегурочки и другой исконно русской атрибутики на упаковке мужчина увидел другие символы.

«В этом году детские новогодние подарки тоже будут в коробках с изображением Санта-Клауса, снеговиков в чёрных цилиндрах на голове, ночных колпаках Санта-Клауса, надетых на головы зверушек, и прочей символики зимнего праздника, присущей Западу?» — интересуется белгородец.

По мнению жителя, это не патриотично, когда власти отдают предпочтение в подобных вещах не традиционным для русского народа персонажам, а культуре стран, которые «обстреливают российские города и убивают российских детей».

Первый заместитель главы администрации Новооскольского муниципального округа по социальной политике Алла Евсеева ответила, что и упаковка, и наполнение подарков уже согласованы, но предложения возмущённых учтут.

Напомним, что ранее белгородцев смутили «натовские герои», в которых переоделись аниматоры в торговом центре.

Упаковка подарков к Новому годуУпаковка подарков к Новому году
Упаковка подарков к Новому годуУпаковка подарков к Новому году
Упаковка подарков к Новому году. Фото: страница Вячеслава Гладкова
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Показывают похабщину»: в Белгороде разгорелся скандал из-за постановки в драмтеатреБелгородцы требуют публичных извинений от директора музея-диорамы за статью на сайтеБелгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Дети#Рождество#Россия#Новости Белгорода#Символика#Новогодние подарки#Белгород#Запад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика