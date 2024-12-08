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Posted 8 декабря, 08:42

Published 8 декабря, 08:42

Modified 8 декабря, 08:43

Updated 8 декабря, 08:43

«Почта России» продлила акцию поддержки для жителей Белгородской области

Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года

8 декабря 2024, 08:42
Фото: 1MI.

«Почта России» продлила акцию поддержки для жителей Белгородской области

Сюжет
Новый год
Скоро в почтовых отделениях образуются очереди. И не только из-за необходимости отправить подарки близким к Новому году, но и чтобы успеть сделать это бесплатно. Вячеслав Гладков рассказал, что «Почта России» продлила для белгородцев возможность получать и отправлять посылки бесплатно.

«Почта России» продлила белгородцам возможность отправлять и получать посылки бесплатно. Мера поддержки будет действовать до 1 января 2025 года.

Эта инициатива была предложена и реализована в конце лета как способ поддержки жителей приграничных регионов. «Почта России» перестала взимать плату за бандероли весом менее 10 кг.

По словам губернатора, за время действия акции белгородцы отправили 200 тысяч посылок, а получили в два раза больше — 400 тысяч.

Не только интернет и сотовая связь: что ещё бесплатно доступно белгородцам?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Почта россии#Бесплатно#Посылки
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