Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года

Posted 8 декабря, 08:42
Published 8 декабря, 08:42
Modified 8 декабря, 08:43
Updated 8 декабря, 08:43
«Почта России» продлила белгородцам возможность отправлять и получать посылки бесплатно. Мера поддержки будет действовать до 1 января 2025 года.
Эта инициатива была предложена и реализована в конце лета как способ поддержки жителей приграничных регионов. «Почта России» перестала взимать плату за бандероли весом менее 10 кг.
По словам губернатора, за время действия акции белгородцы отправили 200 тысяч посылок, а получили в два раза больше — 400 тысяч.