Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года

«Почта России» продлила акцию поддержки для жителей Белгородской области

Сюжет Новый год

Скоро в почтовых отделениях образуются очереди. И не только из-за необходимости отправить подарки близким к Новому году, но и чтобы успеть сделать это бесплатно. Вячеслав Гладков рассказал, что «Почта России» продлила для белгородцев возможность получать и отправлять посылки бесплатно.