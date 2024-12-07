bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 15:30

Published 7 декабря, 15:30

Modified 7 декабря, 15:30

Updated 7 декабря, 15:30

Белгородцы подсчитывают траты к Новому году и вновь удивляются «снежным» тюльпанам

Белгородцы подсчитывают траты к Новому году и вновь удивляются «снежным» тюльпанам

7 декабря 2024, 15:30
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
До праздников осталось не так уж много времени — пора подумать, какие продукты нужно будет закупить. Во сколько может обойтись новогодний стол, уже подсчитали аналитики. Тем временем в Белгороде по традиции под снегом сажают тюльпаны, а на «Олимпии» заметили вырубленные деревья.

Подготовка к Новому году — дело затратное

РИА «Новости» подсчитало, сколько денег уйдёт у жителей разных регионов на подготовку к Новому году, а именно на закупку продуктов. Предполагается, что на столе будут овощная нарезка, закуски, бутерброды с икрой и шпротами, оливье и селёдка под шубой, курица с картошкой, торт, фрукты и напитки — в том числе алкоголь.

Как оказалось, белгородцы могут (теоретически) уложиться в сумму до 8 тысяч рублей. Для сравнения: в среднем по РФ расходы составят 9,1 тысячи рублей. Самым дешёвым новогодний стол будет в Удмуртии и Мордовии (7,1 тысячи рублей), а самым дорогим — на Чукотке (около 16 тысяч рублей).

Стоит отметить, что при подсчёте учитывались цены за октябрь. К декабрю стоимость некоторых продуктов должна была измениться, так что расходы в жизни окажутся наверняка больше.

Суббота порадовала белгородцев и другими новогодними новостями. Так, уже через неделю в регионе откроются ледовые катки, а ученикам начальных классов и детсадовцам передадут сладкие новогодние подарки.

Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье
Узнать подробнее

Тюльпаны в снегу. Опять не успели?

Очевидцы в Белгороде заметили рабочих, высаживающих тюльпаны. Сегодня они трудились в самом центре города — в районе драмтеатра. При этом на улицах Белгорода лежит снег, да и температура близка к минусовой.

Традицию поздней высадки тюльпанов в Белгороде практикуют с 2021 года. Когда работы заметили первый раз, в мэрии ответили, что посадку можно продолжать до установления стабильно низкой температуры. В 2022 году после ноябрьских работ главный ландшафтный архитектор заверила, что в будущем постараются «не допускать такого экстрима». В 2023-м, комментируя высадку уже в декабре, признали, что идеально всё сделать опять не получилось.

Почему в 2024 году работы тоже продолжаются в декабре, пока не объяснили.

Традиция: в Белгороде вновь высаживают тюльпаны при снеге и холоде?
Узнать подробнее

Почему рубят деревья у «Олимпии»?

В районе белгородской «Олимпии» заметили срубленные деревья. Ранее сообщалось о планах расширить лыжероллерную трассу.

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев ответил, что разработанная для строительства трассы проектная документация получила положительное заключение государственной и муниципальной экспертизы. Чиновник также заявил, что работы контролируются.

Правда, от такого ответа вопросов меньше не стало.

«Не таким же зверским способом строить трассу!» Белгородцы — о вырубке у «Олимпии»
Узнать подробнее
Читайте также:
Что будет в сладком подарке для юных белгородцев к Новому году?В Белгородской области планируют провести «Ёлку желаний» и губернаторскую ёлкуВодителям не позавидуешь: Белгород на следующей неделе накроет «снегодождь»
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Продукты#Снег#Новости Белгорода#Расходы#Олимпия#Тюльпаны#Белгород#Вырубка деревьев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика