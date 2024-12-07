Белгородцы подсчитывают траты к Новому году и вновь удивляются «снежным» тюльпанам

Традицию поздней высадки тюльпанов в Белгороде практикуют с 2021 года. Когда работы заметили первый раз, в мэрии ответили, что посадку можно продолжать до установления стабильно низкой температуры. В 2022 году после ноябрьских работ главный ландшафтный архитектор заверила, что в будущем постараются «не допускать такого экстрима». В 2023-м, комментируя высадку уже в декабре, признали, что идеально всё сделать опять не получилось.