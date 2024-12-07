Белгородцы подсчитывают траты к Новому году и вновь удивляются «снежным» тюльпанам

Posted 7 декабря, 15:30
Published 7 декабря, 15:30
Modified 7 декабря, 15:30
Updated 7 декабря, 15:30
РИА «Новости» подсчитало, сколько денег уйдёт у жителей разных регионов на подготовку к Новому году, а именно на закупку продуктов. Предполагается, что на столе будут овощная нарезка, закуски, бутерброды с икрой и шпротами, оливье и селёдка под шубой, курица с картошкой, торт, фрукты и напитки — в том числе алкоголь.
Как оказалось, белгородцы могут (теоретически) уложиться в сумму до 8 тысяч рублей. Для сравнения: в среднем по РФ расходы составят 9,1 тысячи рублей. Самым дешёвым новогодний стол будет в Удмуртии и Мордовии (7,1 тысячи рублей), а самым дорогим — на Чукотке (около 16 тысяч рублей).
Стоит отметить, что при подсчёте учитывались цены за октябрь. К декабрю стоимость некоторых продуктов должна была измениться, так что расходы в жизни окажутся наверняка больше.
Суббота порадовала белгородцев и другими новогодними новостями. Так, уже через неделю в регионе откроются ледовые катки, а ученикам начальных классов и детсадовцам передадут сладкие новогодние подарки.
Очевидцы в Белгороде заметили рабочих, высаживающих тюльпаны. Сегодня они трудились в самом центре города — в районе драмтеатра. При этом на улицах Белгорода лежит снег, да и температура близка к минусовой.
Традицию поздней высадки тюльпанов в Белгороде практикуют с 2021 года. Когда работы заметили первый раз, в мэрии ответили, что посадку можно продолжать до установления стабильно низкой температуры. В 2022 году после ноябрьских работ главный ландшафтный архитектор заверила, что в будущем постараются «не допускать такого экстрима». В 2023-м, комментируя высадку уже в декабре, признали, что идеально всё сделать опять не получилось.
Почему в 2024 году работы тоже продолжаются в декабре, пока не объяснили.
В районе белгородской «Олимпии» заметили срубленные деревья. Ранее сообщалось о планах расширить лыжероллерную трассу.
Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев ответил, что разработанная для строительства трассы проектная документация получила положительное заключение государственной и муниципальной экспертизы. Чиновник также заявил, что работы контролируются.
Правда, от такого ответа вопросов меньше не стало.