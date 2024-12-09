Хинштейн распустил правительство Курской области и назначил проверки

Posted 9 декабря, 09:15
Published 9 декабря, 09:15
Modified 9 декабря, 09:15
Updated 9 декабря, 09:15
На первой встрече в Доме советов Александр Хинштейн объявил о роспуске регионального правительства. Решение принято в рамках действующего законодательства, так как в Курской области сменился глава.
Теперь все министры, даже те, кто только недавно был утверждён на свои должности, вновь с приставкой «исполняющие обязанности». Кандидатуры утвердят уже после проведения выборов.
Сделано это в том числе для того, чтобы провести ревизию в правительстве и проверить работу администрации за последние годы.
«Мне безразлично и всё равно, с кем предстоит работать, лишь бы это было полезно и правильно, оправданно и служило общему делу. О прозрачности работы с бюджетом мы поговорим с каждым из вас обстоятельно. Я буду обращаться в прокуратуру, в Контрольно-счётную палату. Это обычное дело. И проверки, и ревизии необходимы, чтобы понять, что здесь происходит. Надеюсь, что эти проверки не пошатнут мою веру в человечество», — сообщил Хинштейн.