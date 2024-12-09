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Posted 9 декабря, 09:15

Published 9 декабря, 09:15

Modified 9 декабря, 09:15

Updated 9 декабря, 09:15

Александр Хинштейн

Хинштейн распустил правительство Курской области и назначил проверки

9 декабря 2024, 09:15
Фото: duma.gov.ru. Александр Хинштейн
Сюжет
Черноземье
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сменивший на этом посту Алексея Смирнова, решил полностью «прочесать» региональное правительство. В первую очередь — на предмет наличия коррупционеров, сообщают «Курские известия».

На первой встрече в Доме советов Александр Хинштейн объявил о роспуске регионального правительства. Решение принято в рамках действующего законодательства, так как в Курской области сменился глава.

Теперь все министры, даже те, кто только недавно был утверждён на свои должности, вновь с приставкой «исполняющие обязанности». Кандидатуры утвердят уже после проведения выборов.

Сделано это в том числе для того, чтобы провести ревизию в правительстве и проверить работу администрации за последние годы.

«Мне безразлично и всё равно, с кем предстоит работать, лишь бы это было полезно и правильно, оправданно и служило общему делу. О прозрачности работы с бюджетом мы поговорим с каждым из вас обстоятельно. Я буду обращаться в прокуратуру, в Контрольно-счётную палату. Это обычное дело. И проверки, и ревизии необходимы, чтобы понять, что здесь происходит. Надеюсь, что эти проверки не пошатнут мою веру в человечество», — сообщил Хинштейн.
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#Валерия Колесникова#Политика#Курская область#Правительство#Проверки#Черноземье#Приграничье#Алексей Смирнов#Александр Хинштейн
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