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Posted 6 декабря, 11:43

Published 6 декабря, 11:43

Modified 6 декабря, 11:45

Updated 6 декабря, 11:45

Более 8 тысяч жителей Белгородской и Курской областей приняли участие в онлайн-забеге

Более 8 тысяч жителей Белгородской и Курской областей приняли участие в онлайн-забеге

6 декабря 2024, 11:43
6 декабря в Старом Осколе, Губкине и Железногорске прошел онлайн-забег, организованный проектом #ВСЕНАСПОРТ.рф при поддержке компании «Металлоинвест».

«Полумарафоны 2024» объединили более 8200 любителей спорта разного возраста и уровня подготовки, став настоящим праздником для сторонников активного образа жизни.

Новый формат позволил участникам самим выбрать дистанцию, маршрут и время для пробежки. Кто-то бегал в одиночку, кто-то — с друзьями или семьей. Некоторые даже организовали мини-соревнования в своих сообществах.

«Несмотря на все вызовы Металлоинвест продолжает поддерживать массовый спорт, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова. — Полумарафоны #ВСЕНАСПОРТ стали ожидаемыми событиями в наших городах. Они вдохновляют людей быть активными, ставить себе новые цели и находить мотивацию для их достижения. Мы благодарим каждого участника соревнований, которые в этом году продемонстрировали особую крепость спортивного духа в наших городах».

Первыми приняли активное участие в забеге представители спортивных клубов #ВСЕНАСПОРТ_сообщества. Они показали отличную физическую подготовку, пробежав дистанции на тренировках своих клубов.

В рамках мероприятия также прошли соревнования в школах, где юные бегуны с энтузиазмом преодолели свои дистанции. Это стало хорошей возможностью для молодых спортсменов проявить свои способности и получить опыт участия в соревнованиях.

Организаторы уделили особое внимание инклюзивности забегов, проведя специальные старты на дистанцию 300 метров. Каждый участник, независимо от своих физических возможностей, смог проявить себя и почувствовать радость от участия в спортивном мероприятии.

«Формат онлайн-забега открыл новые возможности для участников, позволяя каждому проявить себя в удобное время и в комфортных условиях. И масштабное участие жителей Курской и Белгородской областей доказывает, что такие соревнования могут быть не менее вдохновляющим, чем традиционные. Они подарили каждому участнику незабываемые эмоции и чувство победы вне зависимости от показанного результата», — прокомментировал директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов.
#Евгений Грицков
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