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Posted 9 декабря, 12:28

Published 9 декабря, 12:28

Modified 9 декабря, 12:30

Updated 9 декабря, 12:30

Беременным студенткам заплатят по 100 тысяч

Беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей. Где введут меру поддержки?

9 декабря 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney. Беременным студенткам заплатят по 100 тысяч

Орловские беременные студентки получат по 100 тысяч рублей

Такую выплату ввели в Орловской области. Предполагается, что эта мера поддержки позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе, отметили в издании «Орелtimes».

С 1 января 2025 года в Орловской области введут единовременную выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток, обучающихся очно и проживающих в регионе.

Введение такой выплаты должно улучшить демографическую ситуацию, так как рождаемость в области продолжает снижаться: в этом году в Орловской области родилось почти на 100 детей меньше, чем в прошлом году.

Получить пособие жительницы смогут в органах социальной защиты по месту жительства.

Ранее один из депутатов предлагал ввести новогоднюю выплату для многодетных семей, одиноких родителей и пенсионеров. Предполагалось, что выплата в 10 тысяч рублей поможет семьям накрывать новогодний стол и покупать детям подарки.

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#Александра Склярова#Общество#Студентка#Выплата#Орловская область#Беременные
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