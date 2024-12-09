Беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей. Где введут меру поддержки?

Posted 9 декабря, 12:28
Published 9 декабря, 12:28
Modified 9 декабря, 12:30
Updated 9 декабря, 12:30
С 1 января 2025 года в Орловской области введут единовременную выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток, обучающихся очно и проживающих в регионе.
Введение такой выплаты должно улучшить демографическую ситуацию, так как рождаемость в области продолжает снижаться: в этом году в Орловской области родилось почти на 100 детей меньше, чем в прошлом году.
Получить пособие жительницы смогут в органах социальной защиты по месту жительства.
Ранее один из депутатов предлагал ввести новогоднюю выплату для многодетных семей, одиноких родителей и пенсионеров. Предполагалось, что выплата в 10 тысяч рублей поможет семьям накрывать новогодний стол и покупать детям подарки.