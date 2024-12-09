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Posted 9 декабря, 07:14

Published 9 декабря, 07:14

Modified 9 декабря, 07:16

Updated 9 декабря, 07:16

Денежные выплаты

Жители белгородского приграничья получат дополнительные выплаты

9 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI. Денежные выплаты
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Новости Белгорода
На оперативном совещании правительства Белгородской области глава региона рассказал, что до четверга планируется провести заседание оперштаба, чтобы обсудить новые списки населённых пунктов, жители которых нуждаются в дополнительной помощи.

На текущей неделе пройдёт очередное заседание оперштаба, на котором обсудят вопрос введения дополнительных выплат для жителей белгородских населённых пунктов, где оперативная обстановка крайне сложная:

«Понимаем, что ситуация достаточно напряжённая везде, но везде мы выплатить не в состоянии, поэтому избыточности тоже не должно быть. Должна быть разумность, потому что каждый бюджетный рубль подразумевает ещё и правовую и уголовную ответственность тех людей, которые подписывают документы».

До начала собрания главам муниципалитетов Белгородской области необходимо сформировать список населённых пунктов, где подобная мера необходима. Особенно это касается пунктов, въезд в которые закрыли недавно. Об этом заявили на оперативном совещании правительства Белгородской области.

Утром Вячеслав Гладков сообщил, что на счёт 433 семей белгородцев поступили выплаты на 2,6 млрд рублей. Деньги полагаются тем, кто потерял жильё или был вынужден его покинуть из-за обстрелов.

Белгородским семьям перевели 2,6 млрд рублей. За что?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Приграничье#СВО#Обстрелы
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