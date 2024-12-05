bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 11:51

Published 5 декабря, 11:51

Modified 5 декабря, 11:51

Updated 5 декабря, 11:51

Предполагается, что претендовать на такую выплату смогут не все

10 тысяч рублей к Новому году? Что предложили депутаты

5 декабря 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. Предполагается, что претендовать на такую выплату смогут не все

Депутаты предложили ввести праздничную выплату малоимущим к Новому году

Сюжет
Новый год
Ввести такую выплату предложил вице-спикер Госдумы. По его мнению, перераспределив бюджет, получится поддержать семьи с детьми финансово, чтобы те смогли накрыть новогодний стол и купить подарки, пишет УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми. Назвать её могут «новогодним семейным бюджетом», а переводить эти средства предлагается только тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Также выплату могут выделить для одиноких родителей и пенсионеров.

Реализовать такой законопроект можно через перераспределение бюджетных средств.

Предполагается, что такая выплата поможет семьям не только подготовить новогодний ужин, но и купить детям подарки.

Добавим, что по России средний чек на новогодний стол составил почти 12 тысяч рублей.

Сколько денег россияне потратят на новогодний ужин? Средний чек превышает 10 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда МорозаНа Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусовНа верхушке главной ёлки Белгорода уже появилась снежинка
#Александра Склярова#Общество#Новый год#Россия#Выплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика