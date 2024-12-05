10 тысяч рублей к Новому году? Что предложили депутаты

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми. Назвать её могут «новогодним семейным бюджетом», а переводить эти средства предлагается только тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Также выплату могут выделить для одиноких родителей и пенсионеров.