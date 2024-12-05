10 тысяч рублей к Новому году? Что предложили депутаты

Posted 5 декабря, 11:51
Published 5 декабря, 11:51
Modified 5 декабря, 11:51
Updated 5 декабря, 11:51
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми. Назвать её могут «новогодним семейным бюджетом», а переводить эти средства предлагается только тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Также выплату могут выделить для одиноких родителей и пенсионеров.
Реализовать такой законопроект можно через перераспределение бюджетных средств.
Предполагается, что такая выплата поможет семьям не только подготовить новогодний ужин, но и купить детям подарки.
Добавим, что по России средний чек на новогодний стол составил почти 12 тысяч рублей.