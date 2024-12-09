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Posted 9 декабря, 07:40

Published 9 декабря, 07:40

Modified 9 декабря, 07:42

Updated 9 декабря, 07:42

Сколько белгородцев получили выплату в 15 и 75 тыс. рублей

Сколько белгородцев получили выплату в 15 и 75 тыс. рублей

9 декабря 2024, 07:40
Фото: bel.ru.
Сюжет
Выплаты
За две недели 2704 жителя семи муниципальных образований Белгородской области получили по 150 тысяч рублей из-за уничтоженного жилья. Ещё за неделю почти тысяча человек получила по 75 и 15 тыс. рублей.

С начала декабря 2024 года единовременную материальную помощь получило больше тысячи человек. За неделю, прошедшую со 2 по 6 декабря, выплаты получил 1041 человек. В течение прошлой недели перечислили выплаты по 15 и 75 тыс. рублей.

«Материальную помощь в размере 15 тысяч получили жители Солнцевки, Соловьёвки, Петровки, Новопетровки, Старого Хутора, Колотиловки, Визового», — рассказала министр соцзащиты Елена Батанова.

По 75 тысяч получили те, кто частично потерял имущество в Белгороде, Белгородском районе, Грузском, Байцурах, Шебекинском округе.

За две недели 2704 жителя семи муниципальных образований получили по 150 тысяч рублей компенсации за уничтоженное жильё. Белгород — 12 адресов, Белгородский район — 897 человек, Борисовский — 16, Валуйки — 536, Грайворон — 610, Красная Яруга — 404 и Шебекинский — 229.

«Поэтому единственное требование — максимально внимательно следить, понимать, что мы не имеем права ошибиться. Лучше перепроверить, чем человеку, которому положена выплата, отказать. Такого просто не должно быть. Поэтому на вашем контроле, на вашей ответственности», — прокомментировал доклад министра Вячеслав Гладков.
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