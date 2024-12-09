Сколько белгородцев получили выплату в 15 и 75 тыс. рублей

Posted 9 декабря, 07:40
Published 9 декабря, 07:40
Modified 9 декабря, 07:42
Updated 9 декабря, 07:42
С начала декабря 2024 года единовременную материальную помощь получило больше тысячи человек. За неделю, прошедшую со 2 по 6 декабря, выплаты получил 1041 человек. В течение прошлой недели перечислили выплаты по 15 и 75 тыс. рублей.
«Материальную помощь в размере 15 тысяч получили жители Солнцевки, Соловьёвки, Петровки, Новопетровки, Старого Хутора, Колотиловки, Визового», — рассказала министр соцзащиты Елена Батанова.
По 75 тысяч получили те, кто частично потерял имущество в Белгороде, Белгородском районе, Грузском, Байцурах, Шебекинском округе.
За две недели 2704 жителя семи муниципальных образований получили по 150 тысяч рублей компенсации за уничтоженное жильё. Белгород — 12 адресов, Белгородский район — 897 человек, Борисовский — 16, Валуйки — 536, Грайворон — 610, Красная Яруга — 404 и Шебекинский — 229.
«Поэтому единственное требование — максимально внимательно следить, понимать, что мы не имеем права ошибиться. Лучше перепроверить, чем человеку, которому положена выплата, отказать. Такого просто не должно быть. Поэтому на вашем контроле, на вашей ответственности», — прокомментировал доклад министра Вячеслав Гладков.