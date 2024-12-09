Сколько белгородцев получили выплату в 15 и 75 тыс. рублей

С начала декабря 2024 года единовременную материальную помощь получило больше тысячи человек. За неделю, прошедшую со 2 по 6 декабря, выплаты получил 1041 человек. В течение прошлой недели перечислили выплаты по 15 и 75 тыс. рублей.