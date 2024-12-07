Что будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?

В атакованном БПЛА белгородском приюте осталось более 20 собак

По словам главы Яковлевского округа Олега Медведева, в приюте осталось 23 собаки. В течение двух недель их должны отправить на передержку и в другие приюты. От планов по ремонту тоже пока не отказываются.