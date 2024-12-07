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Posted 7 декабря, 10:45

Published 7 декабря, 10:45

Modified 7 декабря, 10:47

Updated 7 декабря, 10:47

При атаке БПЛА и пожаре в приюте Строителя погибли и пострадали собаки

Что будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?

7 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI. При атаке БПЛА и пожаре в приюте Строителя погибли и пострадали собаки

В атакованном БПЛА белгородском приюте осталось более 20 собак

По словам главы Яковлевского округа Олега Медведева, в приюте осталось 23 собаки. В течение двух недель их должны отправить на передержку и в другие приюты. От планов по ремонту тоже пока не отказываются.

Вечером 26 ноября в Строителе сбили беспилотник ВСУ. Его обломки упали на приют для бездомных животных, произошёл пожар. Без потерь среди собак, к сожалению, не обошлось. Многие животные пострадали.

Белгородцы интересуются: что будет с собаками и с самим приютом? «Как обычно, приют живёт и будет жить на копеечку от неравнодушных людей?» — спрашивает неравнодушная жительница региона.

По словам главы Яковлевского округа Олега Медведева, в приюте осталось 23 собаки. В течение двух недель их постараются распределить: кого-то отправят на передержку, кого-то — в другие приюты.

От планов по ремонту власти пока не отказываются. Ранее Медведев сообщил, что приют рассчитывают восстановить до 1 февраля.

Зооволонтёры, к слову, ранее обвинили местных чиновников в масштабе жертв в результате происшествия. По их словам, охранник не сразу пропустил волонтёров на место ЧП. Медведев на это ответил, что допуск ограничили по соображениям безопасности.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Строитель#Бездомные собаки#Приют#Собаки#Белгород#Олег Медведев#Атака ВСУ#БПЛА
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