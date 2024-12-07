Что будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?

Posted 7 декабря, 10:45
Published 7 декабря, 10:45
Modified 7 декабря, 10:47
Updated 7 декабря, 10:47
Вечером 26 ноября в Строителе сбили беспилотник ВСУ. Его обломки упали на приют для бездомных животных, произошёл пожар. Без потерь среди собак, к сожалению, не обошлось. Многие животные пострадали.
Белгородцы интересуются: что будет с собаками и с самим приютом? «Как обычно, приют живёт и будет жить на копеечку от неравнодушных людей?» — спрашивает неравнодушная жительница региона.
По словам главы Яковлевского округа Олега Медведева, в приюте осталось 23 собаки. В течение двух недель их постараются распределить: кого-то отправят на передержку, кого-то — в другие приюты.
От планов по ремонту власти пока не отказываются. Ранее Медведев сообщил, что приют рассчитывают восстановить до 1 февраля.
Зооволонтёры, к слову, ранее обвинили местных чиновников в масштабе жертв в результате происшествия. По их словам, охранник не сразу пропустил волонтёров на место ЧП. Медведев на это ответил, что допуск ограничили по соображениям безопасности.