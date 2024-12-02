Чиновники назвали сроки ремонта пострадавшего от БПЛА приюта для собак под Белгородом

Как сообщил министр сельского хозяйства Александр Набоков, всего на сегодняшний день на территории региона работают шесть муниципальных приютов для безнадзорных животных. Общая вместимость — 1108 мест. Общая загруженность — 872, что составляет 78%. Приюты находятся на территории Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Яковлевского округов, а также в Губкине.