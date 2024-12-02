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Posted 2 декабря, 12:29

Published 2 декабря, 12:29

Modified 2 декабря, 12:31

Updated 2 декабря, 12:31

Чиновники назвали сроки ремонта пострадавшего от БПЛА приюта для собак под Белгородом

Чиновники назвали сроки ремонта пострадавшего от БПЛА приюта для собак под Белгородом

2 декабря 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Губернатор
26 ноября обломки сбитого БПЛА упали на приют для собак в Строителе. Во время оперсовещания стало известно, когда объект восстановят.

По словам главы Яковлевского муниципалитета Олега Медведева, приют в Строителе отремонтируют до 1 февраля. Ранее здание получило повреждения после падения на него обломков беспилотника. Пострадали и погибли животные.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, по этому объекту вопросов много, но Медведев пообещал взять ситуацию под контроль и отладить взаимоотношения с общественниками и организациями по отлову животных на территории муниципалитета.

Как сообщил министр сельского хозяйства Александр Набоков, всего на сегодняшний день на территории региона работают шесть муниципальных приютов для безнадзорных животных. Общая вместимость — 1108 мест. Общая загруженность — 872, что составляет 78%. Приюты находятся на территории Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Яковлевского округов, а также в Губкине.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Что касается ветеринарного обслуживания приютов, оно осуществляется как собственными ветврачами из штата сотрудников приюта, частными клиниками, а также государственной ветеринарной службой по муниципальным контрактам.

Финансирование приютов происходит за счёт субвенций из областного бюджета, средств муниципального бюджета, автономных некоммерческих и благотворительных организаций. Чиновник добавил, что проблем с наличием необходимых препаратов, дезсредств, расходных материалов нет. Каких-либо проблем с отсутствием или недостаточным финансированием также нет.

При этом с 2021 по 2023 год наблюдался рост объёма отлова животных. В 2024 году произошло некоторое снижение. Новым владельцам в 2023 году передали 677 животных, а в текущем году — 453.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Что касается жалоб, которые поступают на приюты, они касались нарушения требований содержания животных, лая и шума от них, а также ошибок в ведении документации.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Губернатор поручил до 31 декабря в районах, где есть приюты, провести встречи с общественниками и зоозащитниками, чтобы обсудить существующие вопросы.

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